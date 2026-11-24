Od 21. novembra u FBiH važi nova odluka o prenosu gotovine. Saznajte kada se prijavljuje 10.000 eura, kad treba odobrenje i koja pravila važe za zlato.

Gotovina u vrijednosti od 10.000 eura ili više prijavljuje se carini pri ulasku u BiH i izlasku iz zemlje. Za iznošenje više od 10.000 eura rezident s prebivalištem u Federaciji BiH u pravilu mora unaprijed dobiti odobrenje Federalnog ministarstva finansija, navodi se u novoj odluci Vlade FBiH koja među gotovinom ubraja i određene zlatne kovanice i poluge, javlja Akta.ba.

Vlada Federacije BiH donijela je Odluku o fizičkom prenosu gotovine 17. novembra 2026. na 383. hitnoj sjednici. Objavljena je 20. novembra u „Službenim novinama Federacije BiH“, broj 92/26, a na snagu je stupila 21. novembra. Istog dana prestala je važiti odluka iz decembra 2025. godine.

Prijavljuje se i tačno 10.000 eura

Prag za prijavu od 10.000 eura bio je propisan i ranijom odlukom. Obaveza obuhvata rezidente i nerezidente, bilo da gotovinu nose za sebe ili za drugo lice, uz sebe, u prtljagu ili u vozilu. Prijava se podnosi na propisanom obrascu na graničnom prelazu, a gotovina se stavlja na raspolaganje carini radi kontrole. U obrazac se, između ostalog, upisuju podaci o vlasniku i predviđenom primaocu, vrsti i vrijednosti gotovine, njenom ekonomskom porijeklu i namjeni.

Novom odlukom, kojom se propisi djelimično usklađuju s uredbom Evropske unije o kontroli gotovine, definicija je proširena na kovanice s najmanje 90 posto zlata te poluge, zrnca i grumene s najmanje 99,5 posto zlata. U gotovinu se i dalje ubrajaju domaće i strane novčanice i kovanice u opticaju, prenosivi instrumenti na donosioca, poput određenih čekova i mjenica, te kartice s unaprijed uplaćenim sredstvima koje ne sadrže lične podatke i nisu povezane s bankovnim računom.

Za iznošenje više od 10.000 eura odobrenje se koristi jednom

Rezident s prebivalištem u FBiH može zatražiti odobrenje za iznošenje gotovine zbog trajnog iseljenja, liječenja ili školovanja u inostranstvu, poklona ili pomoći članovima uže porodice u inostranstvu, nasljeđivanja, podmirenja duga useljenika u inostranstvu, izdržavanja porodice ili zamjene novčanica koje više ne važe ili se ne mogu konvertovati u BiH. Ministarstvo može odobriti iznošenje i iz drugog razloga čiju opravdanost samo ocjenjuje. Odobrenje se može iskoristiti jednom, u roku od 60 dana od izdavanja.

Uz zahtjev se prilažu kopija identifikacijskog dokumenta s fotografijom, uvjerenje Porezne uprave FBiH da podnosilac nema duga po osnovu javnih prihoda i ovjerena kopija dokumentacije koja potvrđuje razlog iznošenja. To može biti, primjerice, uputnica za liječenje, dokaz o školovanju, pravosnažno rješenje o nasljeđivanju ili kod notara ovjerena izjava o darovanju. Plaća se federalna upravna taksa, a Ministarstvo može zatražiti dodatnu dokumentaciju. Ako zahtjev podnosi opunomoćenik, prilaže se i kopija punomoći ovjerena kod notara.

Zanerezidenteodluka predviđa iznošenje gotovine do 10.000 eura, gotovine prijavljene pri ulasku u BiH te stranog gotovog novca podignutog u BiH s deviznog računa ili devizne štedne knjižice, za koji banka izdaje potvrdu. Obaveza prijave carini primjenjuje se od 10.000 eura.

Posebna pravila za službene puteve i plaćanje uvoza

Na službenom putu rezident može iznijeti strani gotovi novac u iznosu navedenom u putnom nalogu i nalogu banke za isplatu s deviznog računa. Za plaćanje uvoza robe ili usluga ovlašteno lice pravnog lica ili poduzetnika rezidenta može, povrh općeg iznosa, iznijeti do 3.000 eura za tu namjenu. Za veći iznos namijenjen uvozu potrebno je odobrenje Ministarstva, koje se izdaje kada bezgotovinsko plaćanje nije moguće ili je znatno otežano zbog prirode posla. Namjena se carini dokazuje nalogom banke i odobrenjem Ministarstva kada je ono potrebno.

Bankarski i putnički čekovi u stranoj valuti iznad 10.000 eura mogu se iznijeti isključivo radi plaćanja robe ili usluga u inostranstvu, uz potvrdu banke o namjeni. Banka izdaje čekove na osnovu predračuna inostranog dobavljača, a rezident joj u roku od 60 dana od izdavanja čekova mora dostaviti dokaz da ih je iskoristio za to plaćanje. Banke s dozvolom Agencije za bankarstvo FBiH i pod njenim nadzorom mogu bez prethodnog odobrenja Ministarstva prenositi gotovinu radi uplate na vlastiti račun u stranoj banci.

Za gotovinu u pošiljkama rok je 30 dana od zahtjeva carine

Na gotovinu koja prelazi granicu u poštanskoj ili drugoj pošiljci primjenjuju se poštanski i carinski propisi. Ako je vrijednost pošiljke 10.000 eura ili više u gotovini, pošiljalac, primalac ili njihov zastupnik dužan je na zahtjev carine podnijeti prijavu gotovine bez pratnje u roku od 30 dana. Prijava mora biti pisana, na propisanom obrascu, s potpunim i tačnim podacima, a gotovina mora biti dostupna za kontrolu.

Odluka propisuje posebne obrasce za gotovinu s pratnjom i bez pratnje, uz dodatne listove i uputstva za popunjavanje.

IZVOR:AKTA.BA

https://www.akta.ba/vijesti/bih/210436/fbih-prosirila-pravila-za-gotovinu-na-granici-sta-se-prijavljuje-i-kada-treba-odobrenje