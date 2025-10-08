Produžene mjere zabrane: Dodik, Stevandić i Višković se moraju javljati policiji

Sud BiH produžio je mjere zabrane Miloradu Dodiku, predsjedniku Republike Srpske kojem je CIK BiH oduzela mandat zbog osuđujuće presude pred Sudom BiH, kao i Nenadu Stevandiću, predsjedniku Narodne skupštine RS i Radovanu Viškoviću, bivšem predsjedniku Vlade RS i oni će u naredna dva mjeseca morati da se povremeno javljaju policiji.

Ovo prenosi Raport, pozivajući se na Sud BiH, te dodajući da je posljednja kontrola izvršena 4. septembra 2025. godine.

Mjere zabrane Dodiku, Stevandiću i Viškoviću određene su u julu ove godine, nakon što su se oni pojavili na ročištu pred Sudom BiH u predmetu napad na ustavni poredak.

Ali, treba podsjetiti da je Sud BiH prije njihovog dolaska na ročište, za Dodikom, Viškovićem i Stevandićem raspisao centralnu potjernicu i odredio jednomjesečni pritvor, jer se više puta nisu odazvali na pozive ove pravosudne institucije u navedenom predmetu.