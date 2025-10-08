Stiže li ljepše vrijeme: Meteorolozi objavili prognozu do kraja sedmice

Promjenjivo vrijeme uz sunčane periode očekuje se u narednim danima, pokazuju prognoze meteorologa, a prema najavama temperatura bi mogla ići i preko 20 stepeni.

Prognoza za četvrtak

“Tokom noći i jutra svježije i malo do umjereno oblačno, oko rijeka i po kotlinama magla. U nastavku jutra, doći će do postepenog naoblačenja, prvo u Krajini, koje će se u nastavku dana širiti dalje ka svim krajevima, te se ponegdje na sjeveroistoku i istoku očekuje i slaba kiša. Uveče pretežno oblačno, ponegdje na istoku uz po koju kap kiše. U Hercegovini nakon vedrog jutra, tokom dana promjenljivo uz smjenu sunca i oblačnih perioda, uveče vedro”, istakli su oni i dodali da će maksimalna temperatura biti od 15 do 19, na jugu do 22 stepena Celzijusova.

Prognoza za petak

U petak ujutro biće promjenljivo oblačno vrijeme, ponegdje uz po koju kap kiše.

“Na jugu vedro. Uz rijeke i po kotlinama prolazna jutarnja magla. U nastavku dana pretežno sunčano i sve toplije. Minimalna temperatura vazduha od šest do 12, u višim predjelima od dva stepena. Maksimalna temperatura vazduha od 16 do 23, u višim predjelima od 13 stepeni”, stoji u prognozi.

Prognoza za subotu

Promjenljivo oblačno vrijeme uz sunčane periode očekuje se u subotu.

“Uz rijeke i po kotlinama prolazna jutarnja magla. U nastavku dana sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U Hercegovini veći dio dana pretežno sunčano. Uveče prolazna oblačnost od sjevera. Minimalna temperatura vazduha od sedam do 11, u višim predjelima od tri stepena. Maksimalna temperatura vazduha od 16 do 20, na jugu 23, u višim predjelima od 13 stepeni”, ističu iz RHMZ.

Prognoza za nedjelju

“U nedjelju uglavnom sunčano uz umjerenu oblačnost, na jugu pretežno sunčano. Minimalna temperatura vazduha od šest do 10, u višim predjelima od tri stepena. Maksimalna temperatura vazduha od 16 do 22, u višim predjelima od 15 stepeni”, navodi se u prognozi RHMZ-a.