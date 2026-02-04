PU Lukavac – Prilikom pretresa pronađeno oružje i droga

Policijski službenici Odjeljenja kriminalitičke policije Policijske uprave Lukavac su dana 3.2.2026. godine na području Lukavca, uz asistenciju policijskih službenika Policijske stanice Lukavac i Jedinice policije za specijalnu podršku Uprave policije MUP TK-a, a postupajući po naredbi Općinskog suda u Lukavcu, izvršili pretresanje kuće, pomoćnih objekata i dvorišta korisnika A.S. (1994) iz Lukavca.

Prilikom pretresa pronađeni su i privremeno oduzeti slijedeći predmeti: dvije puške, okvir za automatsku pušku, ručni bacač, više komada protugradnih raketa, veća količina municije različitih kalibara (za automatsko, poluautomatsko i lovačko oružje), ručna bomba, dvije lovačke kamere, dvije vrećice sa crvenom materijom koja svojim karakteristikama asocira na eksploziv, četrnaest (14) pakovanja sa sadržajem biljne materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu, aparat za vakumiranje i drugi predmeti koji će biti korišteni u dokaznom postupku (oduzete materije će biti predmet vještačenja).

Licu A.S. je oduzeta sloboda i isti je danas, 4.2.2026. godine nakon kriminalističke obrade, uz Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu, predat Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona na dalje postupanje, zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivična djela Nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija iz člana 371. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine i Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 238. istog Zakona.