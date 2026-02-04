Nova zapošljavanja u TK i veći položajni dodatak za osnovne i srednje škole

Vlada Tuzlanskog kantona juce je usvojila odluke kojima se povećavaju plaće u osnovnom i srednjem obrazovanju, po osnovu položajnog dodatka.

Kako je saopćeno iz Vlade TK, novim odlukama utvrđen je položajni dodatak za pomoćnike direktora osnovnih i srednjih škola koje se finansiraju iz budžeta Tuzlanskog kantona, kao i za predsjednike Aktiva direktora ovih ustanova, u iznosu od 7,5 posto uvećanja osnovne plaće.

Na jucerasnjoj sjednici Vlada TK dala je i saglasnost za nova zapošljavanja u više kantonalnih institucija. Tako je Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove odobren prijem jednog državnog službenika i jednog namještenika, Centru za autizam „Meho Sadiković“ Tuzla prijem jednog uposlenika, Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede prijem dva državna službenika, BKC-u Tuzla prijem stručnog saradnika, dok je Kantonalnom tužilaštvu TK odobren prijem dva namještenika.