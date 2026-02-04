„Krimolovci“ u januaru zaprimili 136 poziva od kojih su 33 sa korisnim informacijama

Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) u januaru 2026. godine registrirali su ukupno 136 poziva, od kojih su 33 poziva sa korisnim informacijama o krivičnim djelima i izvršiocima, na osnovu kojih je sačinjeno isto toliko kriminalističko-obavještajnih izvještaja.

Putem telefonske linije „Krimolovci“ zaprimljena su ukupno 74 poziva, od kojih su tri poziva bila sa korisnim informacijama o krivičnim djelima i izvršiocima.

Takođe, putem elektronskog obrasca za prijavu krivičnog djela na zvaničnoj veb stranici SIPA-e, zaprimljene su 62 prijave, od čega su 32 prijave bile sa korisnim informacijama.

U januru je pristiglo 17 povratnih informacija po kojima je postupala SIPA ili su ih dostavila nadležna policijska tijela.

Pored navedenog, policijski službenici SIPA-e dali su 13 savjeta građanima koji su ih kontaktirali putem anonimnog i besplatnog telefonskog broja „Krimolovci“ – 080 020 505, informišu iz SIPA-e.