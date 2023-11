Radnici ArcelorMittal Zenica najavili generalni štrajk

U sjeni svakodnevnih političkih previranja, prilično nezapaženo prolaze problemi građana, ali i oni koji za posljedicu mogu imati značajan udar na domaću ekonomiju. Jedan od takvih problema prisutan je u kompaniji ArcelorMittal Zenica, gdje je integralna proizvodnja prekinuta i izvjestan je generalni štrajk koji će direktno prouzrokovati probleme i u funkcionisanju kompanije Arcelor Mittal Prijedor, te indirektno u Željeznicama Republike Srpske i Federacije BiH, kojima je Arcelor Mittal najznačajniji partner.

Generalni štrajk radnika kompanije ArcelorMittal Zenica na snagu stupa od narednog ponedjeljka. Sindikat je proveo sve zakonom predviđene aktivnosti za početak štrajka, a kako je potvrđeno za BHRT ni posljednja runda pregovora Sindikata i menadžmenta ArcelorMittala nije rezultirala dogovorom.

RAŠID FETIĆ, predsjednik Sindikata “ArcelorMittala” Zenica

“Situacija nije nimalo ružičasta, čak smo mi u jednom momentu dobili informaciju od direktora da postoji mogućnost i povlačenja ArcelorMittala iz Bosne i Hercegovine, konkretno iz Zenice, ja i dalje mislim da je to prepad nas i naših radnika, to nije prvi put da se spominje.”

KENAN MUJKANOVIĆ, predsjednik Sindikata metalaca ZDK

“Oni će biti u Bosni i Hercegovini dok bude interesa i apsolutno nema nikakve veze sa radnicima, sindikatom i nema veze sa generalnim štrajkom.”

Generalni štrajk i prekid proizvodnje u zeničkom ArcelorMittalu može prouzrokovati brojne negativne posljedice za bh ekonomiju. Dešavanja u fabrici u Zenici već su se negativno odrazila na prijedorski ArcelorMittal gdje je proizvodnja rude obustavljena, a 780 radnika u neizvjesnosti čeka zvaničan stav i upute kompanije.

DARIO ANTONIĆ, predsjednik Sindikata “ArcelorMittal” Prijedor

“Mi smo morali donijeti neka ad hoc rješenja da obustavimo proizvodnju željezne rude. Obustavili smo i radove na kopu u Ljubiji, gore u Omarskoj smo sa današnjim radom izvukli strojeve iz kopa, radimo konzervaciju strojeva.”

Osim 3.000 radnika ArcelorMittala u Zenici i Prijedoru, probleme u radu jednog najvećih izvoznika iz Bosne i Hercegovine, indirektno će osjetiti i Željeznice Republike Srpske koje su već obaviještene o prekidu transporta rude iz Prijedora u Zenicu.

Iz kompanije ArcelorMittal potvrdili su da je došlo do prekida integralne proizvodnje čelika u Zenici.

“Kompanija ArcelorMittal Zenica je privremeno obustavila proizvodnju, zbog loših uslova koji vladaju na tržištu čelika. Nakon pažljivog razmatranja i procjene svih raspoloživih opcija, 11. novembra 2023. godine smo privremeno obustavili rad Visoke peći, nakon čega je sukcesivno obustavljena proizvodnja i u ostalim pogonima”, saopćeno je iz Kompanije.

Iz ArcelorMittala su saopćili i to da je niz faktora na međunarodnom tržištu čelika utjecao na donošenje odluke o prekidu proizvodnje. Iz Kompanije nije saopćeno ono najvažnije,a to je procjena do kada će proizvodnja čelika u Zenici biti u prekidu.

BHRT