Radnici napustili Koksaru Lukavac, peći bez nadzora, sindikat upozorava na moguću ekološku katastrofu

Radnici Koksare Lukavac u stečaju napustili su svoja radna mjesta, a koksne peći trenutno su bez nadzora, saopćeno je iz sindikata, koji upozorava da širem području prijeti ekološka katastrofa ukoliko se nadležne institucije hitno ne uključe u rješavanje problema.

U saopćenju, sindikat je naveo da više nije u mogućnosti uvjeriti radnike da se vrate na radna mjesta, te da je na snazi radnički neposluh. Kako ističu, situacija je izuzetno ozbiljna jer ostavljanje koksnih peći bez kontrole može imati nesagledive posljedice po sigurnost ljudi i okoliš.

Do ovakvog razvoja događaja došlo je nakon višemjesečnih problema u funkcionisanju i opstanku Koksare, koja se nalazi u stečajnom postupku. Dodatnu nestabilnost izazvao je dopis zakupca H&P d.o.o., koji je upravi Koksare u stečaju uputio obavijest o obustavi dovoza sirovina i prestanku aktivnosti vezanih za zakup i upravljanje proizvodnim procesom, s početkom od 22. decembra 2025. godine. Kao razloge su naveli rast troškova, finansijska opterećenja i regulatorne rizike.

Nakon toga uslijedila je reakcija Samostalnog sindikata radnika hemije i nemetala u Federaciji BiH, koji je poručio da radnici neće gasiti peći, navodeći da bi to moglo imati ozbiljne posljedice po njihovu sigurnost. Sindikat je upozorio da je Koksara godinama dovođena u stanje propadanja, da je stečaj već ostavio oko 200 radnika bez posla, te da se odgovornost za trenutnu situaciju pokušava prenijeti na radnike.

Prema navodima sindikata, oko 560 preostalih radnika mjesecima je održavalo minimum proizvodnje kako bi se spriječilo potpuno gašenje Koksare, a napuštanje radnih mjesta, kako ističu, rezultat je dugotrajnog pritiska, neizvjesnosti i izostanka konkretnih rješenja nadležnih institucija.

Iz sindikata su još jednom apelovali na nadležne organe da hitno reaguju, naglašavajući da odgovornost za sigurnost pogona i moguće posljedice snose institucije i subjekti koji imaju zakonske ovlasti da djeluju.

RTVTK