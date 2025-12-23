Utorak, 23 Decembra, 2025
Srednjoškolci širom BiH učili o dječijim pravima i načinima njihove zaštite

U okviru projekta „Nauči svoja prava, iskoristi svoj glas: Edukacija o dječijim pravima u srednjim školama“, Mreža savjeta/vijeća učenika Bosne i Hercegovine (mreSVUBiH) je, u partnerstvu s UNICEF-om, realizovala 12 treninga širom Bosne i Hercegovine posvećenih edukaciji srednjoškolaca o dječijim pravima.
Tokom treninga, učenici su imali priliku da se detaljnije upoznaju s Konvencijom o pravima djeteta, kao i sa četiri osnovna temeljna principa dječijih prava, uz poseban fokus na njihovu praktičnu primjenu u školskom i lokalnom okruženju. Pažnja je posvećena i u prepoznavanju kršenja dječijih prava, kao i učenju kako pravilno i odgovorno postupiti u takvim situacijama, u skladu s važećim mehanizmima zaštite.
Na treninzima je predstavljen i novi priručnik za vršnjačke edukatore, koji su zajednički razvili mreSVUBiH i UNICEF. Priručnik obuhvata smjernice, praktične primjere i metode rada prilagođene srednjoškolcima i vršnjačkim edukatorima, te će služiti kao važan alat u daljnjem radu s mladima. Ovaj materijal nadovezuje se na raniji priručnik „Lider u školi – lider u budućnosti“, dopunjujući ga temama o dječijim pravima i odgovornostima.
Stečena znanja srednjoškolci će dalje implementirati u svojim zajednicama, kroz organizaciju radionica i edukativnih aktivnosti za svoje vršnjake, čime se osigurava širenje znanja i podizanje svijesti o važnosti dječijih prava među mladima.
Ova inicijativa predstavlja značajan korak ka osnaživanju mladih, jačanju njihove uloge u društvu te stvaranju okruženja u kojem se o dječijim pravima otvoreno govori i aktivno djeluje, uz snažnu podršku partnerstva mreSVUBiH-a i UNICEF-a.

