Reisul-ulema uputio čestitku mitropolitu Hrizostomu povodom Vaskrsa

Reisul-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein-ef. Kavazović uputio je čestitku mitropolitu dabrobosanskom Hrizostomu povodom Vaskrsa.

Njegovu čestitku prenosimo u cijelosti:

“U ime Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i u svoje lično želim da veliki pravoslavni blagdan Vaskrs, blagdan ljubavi i radosti, vjernici pravoslavne vjere proslave u miru, sa svojim najbližim u krugu porodice, prijatelja i komšija.

Mi muslimani u Bosni i Hercegovini, s vama, kao i sa našim susjedima katolicima, dijelimo radost vašeg velikog blagdana, kao što smo to činili stoljećima dijeleći zajedničku domovinu i oslanjajući se jedni na druge kao dobre komšije.

Uz molitve Uzvišenom Bogu da nam pomogne da čuvamo slobodu i mir, da zajedno živimo u blagostanju, šaljem moje iskrene čestitke ovim radosnim povodom, Vama i Vašim vjernicima”.