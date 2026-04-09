Stupanjem EES-a na snagu, prijevoznicima se resetuju dani provedeni u Šengenu

Ministar prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine Edin Forto obratio se danas predstavnicima medija nakon sastanka Radne grupe za koordinaciju aktivnosti u vezi sa pitanjem boravka vozača u Šengen zoni, na kojem, kako je rekao, iz tehničkih razloga, nisu prisustvovali predstavnici prijevoznika, na koje se ovaj problem odnosi.

Na današnjem sastanku radnoj grupi su se pridružili predstavnici špeditera, Vanjskotrgovinske komore, i Ministarstva trgovine FBiH, dok su predstavnici nadležnog ministarstva iz RS bili spriječeni da dođu, tako da će se sastanak po nekim tačkama ponoviti, pojasnio je Forto.

“Ponavljam, imamo jednostavan zaključak koji radna grupa traži već neko vrijeme, traži se sastanak s nadležnim tijelima Vlade Republike Hrvatske na temu boravka naših prijevoznika, prelaska granice, ulaska u Šengen, to smo proširili danas temom usklađivanja inspekcija na graničnim prijelazima sa RH. radi se o veterinarskim i fitosanitarnim inspekcijama, zbog čega neki prijelazi nisu efikasni za ono što treba našim prijevoznicima. Ponavljamo taj zahtjev i nećemo odustati dok ne dobijemo ovaj sastanak. Očekujem da će predsjedavajuća Krišto dati neke nove informacije vezane za razgovore koje je imala s premjerom Plenkovićem”, kazao je novinarima.

Sljedeći sastanak, na kojem bi trebali prisustvovati i predstavnici prijevoznika, ali i nadležnog ministarstva u RS, održat će se kroz petnaestak dana, dodao je.

S obzirom da se od sutra, 10. aprila, u potpunosti aktivira sistem ulaska i izlaska iz Evropske unije, EES, istaknuo je jednu pozitivnu vijest, a to je da se velikom broju bh. prijevoznika resetuju dani, odnosno broj dana boravka u Šengenu.

“Sad u ovom trenutku oni mogu da dišu, svi dani su svedeni na nulu, čak i oni koji su imali određeni broj dana u proteklih šest mjeseci. Vjerujem da je to Evropska komisija uradila kordinirano s RH, tražili smo uporno da to urade, a i zbog nadolazećih odmora, kako bi se smanjile neminovne gužve. Zadovoljan sam što se to desilo, ali to je privremeno rješenje”, poručio je Forto.

N1