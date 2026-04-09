FBiH: Do sada uplaćeno više od 9,6 miliona KM trajno oduzetog novca

Primjenjujući član 2. stav (2) Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom Federacije Bosne i Hercegovine, koji propisuje da sva imovina trajno oduzeta prema odredbama ovog zakona postaje vlasništvo Federacije BiH, Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom je do sada izvršila uplatu trajno oduzetih novčanih sredstava u iznosu od više od 9,6 miliona KM.

Navedena novčana sredstva su trajno oduzeta u skladu sa zaključenim sporazumima o priznanju krivice i pravosnažnim presudama kantonalnih i općinskih sudova u Federaciji BiH.

Ona predstavljaju nezakonito stečenu imovinsku korist pribavljenu izvršenjem krivičnih djela kao što su organizovani kriminal, porezna utaja, zloupotreba položaja ili ovlaštenja, neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i druga , saopćeno je iz Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom.

Agencija će i dalje provoditi sve potrebne aktivnosti i postupke kako bi se osiguralo da nezakonito stečena imovina bude pravilno oduzeta, evidentirana i uplaćena u budžet u skladu sa zakonskim propisima.

– Na ovaj način nastavljamo jačati pravičnost, transparentnost i odgovorno upravljanje oduzetom imovinom, te doprinosimo borbi protiv korupcije i kriminala u Federaciji Bosne i Hercegovine – istaknuo je direktor Agencije Emir Bašić.

Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom izražava zahvalnost premijeru Vlade Federacije BiH Nerminu Nikšiću i Vladi Federacije BiH na dosadašnjoj kontinuiranoj podršci koju pružaju radu Agenciji, te iskazanom opredjeljenju za buduću saradnju i podršku, stoji u saopćenju Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom.

