Sarajevo dobija novu petlju, konačno će se regulisati ulaz u grad

Autoceste Federacije BiH dodijelile su ugovor za izradu idejnih rješenja i projekata za Centar za održavanje i kontrolu prometa (COKP) Sarajevo te za novu petlju Telalovo polje.

Posao je dodijeljen kompaniji IPSA Institut iz Sarajeva, a vrijednost ugovora iznosi 139.135 KM bez PDV-a. Rok za realizaciju je šest mjeseci ili do izdavanja potvrde o završetku ugovora.

Prema projektnom zadatku, petlja Telalovo polje treba rasteretiti najopterećeniji saobraćajni pravac u glavnom gradu – koridor Stup – Briješće – Rajlovac – i obezbijediti direktno povezivanje postojećih i planiranih privrednih zona sa autocestom na Koridoru 5C.

Petlja Butila, kao najveće čvorište u FBiH, zbog svojih konstruktivnih ograničenja ne omogućava priključenje na autocestu za privrednu zonu Rajlovac i planiranu zonu Donje Telalovo polje.

Olakšano kretanje

Istovremeno, petlja Briješće ne može preuzeti ovu funkciju zbog željezničke pruge koja presijeca cestovne tokove, pa se saobraćaj trenutno preusmjerava na M17 i lokalne ceste – što dodatno opterećuje mrežu.

Nova petlja bi preusmjerila veliki dio saobraćaja na brzu cestu, smanjila zagušenja i unaprijedila bezbjednost svih učesnika u saobraćaju.

Projekat je usklađen s Prostornim planom Kantona Sarajevo. Pored boljeg pristupa privrednim zonama i planiranoj poslovno-logističkoj zoni “Sarajevo zapad”, projektovana veza bi olakšala kretanje prema planiranom nacionalnom fudbalskom stadionu, kao i uređenje i sigurnosno poboljšanje putnih prelaza preko željezničke pruge koji su decenijama problematični.

Dodjelom ugovora počinje faza izrade idejnih rješenja i pripadajuće projektne dokumentacije za COKP Sarajevo i petlju Telalovo polje. Po okončanju ove faze, očekuje se razrada narednih koraka na usaglašavanju rješenja s nadležnim institucijama i pripremama za eventualnu gradnju.

