Penzioneri s najnižim primanjima u TK dobijaju jednokratnu pomoć od 100 KM

Vlada Tuzlanskog kantona odobrila je prijenos 3.838.300 Federalnom zavodu PIO/MIO Mostar za isplatu jednokratne novčane pomoći u iznosu od po 100 KM za penzionere sa područja Tuzlanskog kantona sa najnižom penzijom.

Jednokratna pomoć Vlade TK osigurana je za 38.383 penzionera sa najnižom penzijom sa područja Tuzlanskog kantona, odnosno onih koji primaju lične ili porodične penzije i čija ukupna penzijska primanja ne prelaze iznos od 599,28 KM.

Pravo na jednokratnu pomoć pripada korisnicima penzije koji su zatečeni u isplati penzija za mjesec august 2025. godine, osim korisnika penzije kojim će pravo na isplatu penzije prestati do obrade penzije za septembar 2025. godine, zbog zakonom propisanih razloga.