Servisne informacije: Danas i sutra planska isključenja električne energije

POLICIJA – Protekla 24 sata na području Srebrenika bila su potpuno mirna.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik obavljeno je 57 pregleda i 1 kućna posjeta, 1 pacijent je prevezena u UKC Tuzla.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik nije imala intervencija na gašenju požara. Imali su tehničku intervenciju na dostavi pitke vode.

PORODILIŠTE – U porodilištu UKC Tuzla rođene su četiri bebe, tri djevojčice i jedan dječak. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođena su četiri dječaka.

ELEKTRO – Zbog radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u isporuci električne energije na području Srebrenika danas srijeda, 18. juni u naseljima:

Cerik, Dežići, Jošak, Tutnjevac, Špionica Centar, Špionica Polja, Špionica Srednja.

Struje neće biti u periodu od 09:00-17:00 sati.

Četvrtak, 19. juna u naseljima:

Fazanerija, Vrela, Špionica, Špionica Gornja. Struje neće biti u periodu od 09:00-17:00 sati.

Danas u Srebreniku očekujemo sunčano i toplo vrijeme tokom cijelog dana, s temperaturama koje će se kretati od 13°C ujutro do 29°C poslijepodne. Vjetar će biti slab do umjeren, s udarima do 5,4 m/s. Padavine nisu predviđene. Preporučuje se lagana i prozračna odjeća, kao i šešir i naočale za sunce zbog jakog sunčanog zračenja.