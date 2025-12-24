Srijeda, 24 Decembra, 2025
Servisne informacije: Danas planska isključenja električne energije

By admin
0
385

POLICIJA – U protekla 24 sata na području Grada Srebrenika dogodile su se 2 saobraćajne nezgoda u kojima su 2 lica zadobila lakše, a 1 teže tjelesne povrede.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik obavljeno je 85 pregleda i 3 kućne posjete, 11 pacijenata je nakon ukazane pomoći, sanitetskim vozilom prevezen u UKC Tuzla.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik nije imala intervencija.

PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je osam beba, četiri djevojčice i četiri dječaka. U privatnom porodilištu Plava Medical Group nije bilo porođaja.

ELEKTRO – Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom na području Grada Srebrenika danas 24.12.2025.godine (srijeda) u naselju Fazanerija, Hujdurovići, Špionica i Špionica Gornja u vremenu 08:30 do 15:30 sati.

