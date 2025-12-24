Zimski uslovi na cestama: Lanci obavezni kod Vrtoča, snijeg na pravcu Glamoč–Mlinište

U zapadnim i centralnim krajevima Bosne pada snijeg, dok je u ostatku zemlje, za sada, kišovito.

Na putnom pravcu Bosanski Petrovac-Bihać (dionica Vrtoče-Ripač) za teretna vozila preko 7,5 tona obavezna je upotreba lanaca.

Snijega na kolovozu ima na putnom pravcu Glamoč-Mlinište. Upozoravamo na smanjenu vidljivost zbog magle, kao i na učestale odrone kamenja na kolovoz. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode trenutnim uslovima na putu.

Zbog radova u tunela Bijela Vlaka, na dionici autoceste A-1 smjer Bijača-Počitelj saobraća se usporeno, samo voznom trakom.

Zbog izvođenja radova na implementaciji kablovske kanalizacije na dionici autoceste A-1 Visoko-Podlugovi, za saobraćaj su zatvorene vozna i zaustavna traka.

U toku je izgradnja bukobrana na dionici autoceste A-1 Podlugovi-Sarajevo sjever, zbog čega je saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku.

Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

U toku su radovi na magistralnoj cesti Kladanj-Stupari, zbog čega se svakim danom (osim nedjelje) u vremenu od 7 do 17 sati saobraća jednom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Radovi su aktuelni i na magistralnoj cesti Bileća-Trebinje (na lokalitetu Žudojevići).

Zbog zimskih uslova za vožnje u Republici Hrvatskoj, od 7:20 sati zabranjen je saobraćaj za teretna vozila sa prikolicom i šlepere na graničnom prelazu Izačić. Na graničnim prelazima: Velika Kladuša, Gradina i Gradiška duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila na prelazak granice, za sada, čekaju od 10 do 30 minuta.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. 12. 2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.

Napominjemo vozače da je na cestama u Bosni i Hercegovini obavezno posjedovanje zimske opreme.