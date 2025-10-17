Škola u Hrvatskoj uvodi stroga pravila: Nema više umjetnih noktiju, šminke, mobitela, pametnih satova ni gaziranih pića!

Osnovna škola Vrgorac usvojila je novi Pravilnik o kućnom redu, kojim su uvedene značajne promjene s ciljem boljeg odgojno-obrazovnog okruženja. Odluka je donesena jednoglasno na sjednici Školskog odbora 3. oktobra, nakon rasprave na svim nivoima škole – Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja i Vijeću učenika.

Najveću pažnju izazvale su nove zabrane i ograničenja: učenici više neće moći unositi gazirana pića, jer sadrže velike količine šećera, a upotreba mobitela i pametnih satova bit će strogo regulisana. Učenici će uređaje morati ostavljati ugašene u ormarićima ili torbama, a njihovo korištenje dozvoljeno je samo u hitnim slučajevima, uz odobrenje učitelja.

Ukoliko učenik prekrši ovo pravilo, uređaj će mu biti oduzet i vraćen roditeljima, a ponavljanje prekršaja donosi pedagošku mjeru, dok će se uređaj zadržati u školi do kraja polugodišta. Izuzetak se odnosi na učenike s hroničnim bolestima, kojima su uređaji potrebni iz zdravstvenih razloga.

Novim pravilnikom određene su i granice školskog dvorišta, a učenicima više neće biti dozvoljeno napuštanje prostora škole tokom nastave i odmora. Kupovinu u prodavnicama izvan dvorišta moći će obavljati samo prije dolaska u školu.

Učenici će u školu morati dolaziti najkasnije 10 minuta prije početka nastave, a napustiti je najkasnije 10 minuta nakon završetka svojih obaveza. Također, zabranjeni su umjetni nokti i neprimjerena šminka, dok će roditelji odsustva djece pravdati putem e-Dnevnika.

Novi pravilnik stupa na snagu 7. oktobra, a iz škole poručuju da je cilj svih ovih mjera “stvaranje sigurnog, zdravog i fokusiranog školskog okruženja u kojem učenici mogu napredovati bez distrakcija i loših navika”.