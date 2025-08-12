Slabiji zemljotres pogodio jugozapadnu BiH

Rano jutros, oko 3:30 sati, jugozapadnu Bosnu i Hercegovinu pogodio je zemljotres jačine 2,5 stepeni po Richterovoj skali, potvrdio je Euromediteranski seizmološki centar (EMSC).

Epicentar potresa zabilježen je oko 12 kilometara od Livna, na dubini od 15 kilometara.

Iako se radi o slabijem potresu, podrhtavanje tla probudilo je brojne stanovnike Livna i okolnih mesta, a podrhtavanje se osetilo i u delu Dalmacije, uključujući Sinj i okolicu, gde su građani prijavili kratko podrhtavanje praćeno tutnjavom.

Za sada nema informacija o šteti, a seizmolozi ističu da ovakvi manji potresi nisu neuobičajeni za ovo područje.

Na stranici EMSC-a brojni komentari svjedoče o iskustvu građana: od “škripanja ormara” do “buke koja je probudila iz sna”.

Neki su pomislili da se radi o prolasku teškog vozila, dok su drugi osjetili laganu, ali neugodnu trešnju.

Za sada nema informacija o eventualnoj materijalnoj šteti.