“OGUS” – Održana promocija knjige “Čvrsto drži mi ruku”, autorice Irme Husić.

U okviru manifestacije OGUS sinoć je u Domu kulture u Srebreniku održana promocija knjige “Čvrsto drži mi ruku”, autorice Irme Husić.

Bilo je ovo posebno i dirljivo književno veče posvećeno snazi, ljubavi i podršci , a ova promocija je dio humanitarne turneje koja se održava u više gradova širom BiH kako bi se dala podrška onima koji se bore s bolešću, i da kroz toplu priču i riječi Irme Husić pronađu inspiraciju za hrabrost i vjeru.

Događaj je održan u emotivnoj atmosferi, gdje su kroz stihove i razgovor isprepleteni motivi ljubavi, prijateljstva, zavičaja, zdravlja i životne borbe.U proteklom periodu ova autorica je napisala nekoliko književnih djela koja su pobrala velike simpatije kod publike.

Program je vodila Nasiha Avdić, a u ulozi promotora knjige Alma Bajrektarević je istaknula snažnu poruku i humanitarnu vrijednost ovog djela.

Gošća večeri bila je magistar psihologije i psihoterapeut Indira Mehmedović, koja je sa stručnog aspekta govorila o hrabroj borbi onkoloških pacijenata s opakom bolešću, naglašavajući važnost podrške i razumijevanja.



Umjetnički dio večeri uljepšala je Lara Kahvedžić svojom izvedbama na gitari, dok je Lejla Muharemović čitanjem stihova iz knjige dodatno dočarala dubinu i snagu pjesama iz knjige.

Ovaj događaj imao je i humanitarni karakter, s obziro, da je sav prihod od prodaje knjiga namijenjen pomoći onkološkim pacijentima.

Ovogodišnja manifestacija OGUS odvija se pod pokroviteljstvom Grada Srebrenika i gradonačelnika Adnan Bjelić, dok je tehnički realizator Centar za kulturu i informisanje Srebrenik.