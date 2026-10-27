Tuzlanki (43) određen pritvor: Osumnjičena da je maloljetnicima davala drogu i uzgajala kanabis u stanu

Općinski sud Tuzla prihvatio je prijedlog Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona i odredio mjeru jednomjesečnog pritvora Jasni Salihović (43) iz Tuzle zbog postojanja osnovane sumnje da je počinila krivično djelo posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga u sticaju sa neovlaštenom proizvodnjom i stavljanjem u promet opojnih droga.

Općinski sud Tuzla prihvatio je prijedlog Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona i odredio mjeru jednomjesečnog pritvora Jasni Salihović (43) iz Tuzle zbog postojanja osnovane sumnje da je počinila krivično djelo posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga u sticaju sa neovlaštenom proizvodnjom i stavljanjem u promet opojnih droga.

“Ona je osumnjičena da je u oktobru 2026. godine u svom stanu u Tuzli omogućavala više maloljetnih osoba uživanje opojne droge marihuana, kao i drugim punoljetnim osobama uživanje marihuane i amfetamina. Također, osumnjičena je i da je u svom stanu neovlašteno uzgajala stabljike kanabisa i držala više od 40 grama amfetamina i oko 20 grama marihuane pripremljenih za dalju prodaju”, saopćilo je Tužilaštvo TK.

Tužilaštvo istragu provodi u saradnji sa istražiteljima Odjeljenja kriminalističke policije PU Tuzla.

Nakon obavljene kriminalističke obrade Salihović je uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu predata u nadležnost Tužilaštva.

Postupajući tužilac je donio naredbu o provođenju istrage i ispitao osumnjičenu. Istražne radnje su u toku.