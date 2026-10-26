Građanima prijete skuplje bankarske transakcije

BIH: Bosna i Hercegovina već četiri mjeseca nalazi se na sivoj listi FATF-a, međunarodnog tijela koje prati borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma.

Zbog nedostataka u domaćem sistemu finansijskog nadzora, bankarske transakcije prema inostranstvu postaju sporije, dok stručnjaci upozoravaju na moguće povećanje troškova i negativne posljedice po privredu.

BiH je na sivu listu ponovo uvrštena u junu ove godine, nakon što nije u potpunosti otklonila ranije utvrđene nedostatke. Riječ je o drugom takvom slučaju u posljednjih desetak godina, s obzirom na to da se država na istoj listi nalazila od 2015. do 2018. godine.