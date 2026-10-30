Vozači, pripremite se na gužve: Praznični vikend donosi duža čekanja

BIHAMK je objavio jutarnji izvještaj za 30. oktobar. Provjerite gdje su zatvorene dionice autoceste i magistralnih puteva, kakvo je stanje na graničnim prelazima i koje izmjene saobraćaja očekuju vozače.

Prema jutrošnjem izvještaju Bosanskohercegovačkog auto-moto kluba (BIHAMK), saobraćaj se na većini puteva u Bosni i Hercegovini odvija po pretežno suhom kolovozu, dok su pojedine dionice u višim predjelima i uz riječne tokove vlažne. Magla mjestimično smanjuje vidljivost, a pojačana frekvencija vozila zabilježena je u blizini gradskih centara.

Iz BIHAMK-a upozoravaju da bi tokom predstojećeg vikenda, zbog blagdana Svih svetih, saobraćaj mogao biti dodatno pojačan na većini putnih pravaca, posebno na graničnim prelazima, gdje su moguća duža zadržavanja.

Vozačima se savjetuje oprezna vožnja i prilagođavanje brzine uslovima na cesti.

Danas se otvara stari granični prelaz Gradiška

Prema informacijama BIHAMK-a, na graničnim prelazima jutros nema zadržavanja dužih od 30 minuta za putnička vozila.

Za danas u 8 sati najavljeno je ponovno otvaranje starog graničnog prelaza Gradiška, koji je prethodno bio privremeno zatvoren zbog oštećenja.

Njegovo otvaranje trebalo bi doprinijeti smanjenju gužvi tokom predstojećih dana, kada se očekuje veći broj vozila na granicama.

Na ovom prelazu bit će dozvoljen međunarodni promet putničkih vozila, autobusa i praznih teretnih vozila, dok promet komercijalne robe neće biti dozvoljen.

Duža čekanja moguća su i zbog registracije putnika prema novom sistemu ulaska i izlaska iz zemalja Evropske unije (EES).

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, dok je Karakaj od 2. decembra 2025. godine otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.

Radovi na autocesti A-1

Na više dionica autoceste A-1 izmijenjen je režim saobraćaja zbog radova.

Most Hercegovina, u smjeru Počitelj – Bijača, zatvoren je zbog zaštite kosina. Vozila se preusmjeravaju na suprotnu stranu autoceste, gdje se saobraćaj odvija dvosmjerno.

U tunelu Hercegovina, u smjeru Bijača – Počitelj, zatvorena je preticajna traka, pa vozila koriste samo voznu traku.

Na ulazu u tunel Klopče, na dionici Zenica jug – Zenica sjever, saobraća se usporeno zbog sanacije potpornog zida.

Dionica Kakanj – Lašva zatvorena je za sva vozila, a saobraćaj je preusmjeren na suprotnu stranu autoceste i odvija se dvosmjerno.

Na dionici Sarajevo zapad – Lepenica vozila zbog radova koriste preticajnu traku.

Ograničenja na magistralnim cestama

Na magistralnom putu Brčko – Bijeljina, na ulazu u Bijeljinu, radovi na proširenju mosta uslovili su izmjene saobraćaja. Vozila ukupne mase do 3,5 tone koriste privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini gradilišta, dok se teža vozila preusmjeravaju kroz Veliku Obarsku.

Na dionicama Dobro Polje – Miljevina i Jablanica – Blidinje saobraćaj je dozvoljen isključivo vozilima do 3,5 tone.

Na putu Brod na Drini – granični prelaz Hum/Šćepan Polje zabranjen je saobraćaj teretnim vozilima.

Zbog oštećenja mosta na dionici Rogatica – Ustiprača vozila do 30 tona prolaze jednom trakom, dok je saobraćaj za vozila teža od 30 tona obustavljen.

U Lončarima, na magistralnoj cesti M-1.8 prema Pelagićevu, gradi se kružna raskrsnica. Teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, a putnička se usmjeravaju alternativnim pravcem.

Na prevoju Romanija, na dionici Podromanija – Sumbulovac, zbog izgradnje dodatne trake za spora vozila saobraća se usporeno, uz naizmjenično propuštanje.

U Srebreniku, na raskrsnici magistralne ceste M-1.8, zbog održavanja semaforskih uređaja i opreme svjetlosna signalizacija danas je privremeno izvan funkcije. Vozači se pozivaju na dodatni oprez i poštivanje postavljene signalizacije.

Gdje se još saobraća usporeno?

Na magistralnoj cesti Široki Brijeg – Knešpolje danas se od 8 do 15 sati zbog radova saobraća jednom trakom, uz naizmjenično propuštanje vozila.

Radovi utiču na odvijanje saobraćaja i na sljedećim magistralnim pravcima:

M-4: Šićki Brod – Tuzla, od Siporexa do Bingo City Centra, saobraća se usporeno.

M-4.2: Cazin – Srbljani, u Gnjilavcu, radovi traju od 7 do 17 sati, osim nedjeljom. Na dionici Skokovi – Srbljani, u Kličićima, u istom terminu saobraća se naizmjenično jednom trakom, dok se kod Ćoralića radnim danima od 8 do 16 sati saobraća usporeno.

M-4.3: U Bužimu je, zbog urušavanja potpornog zida i pješačke staze između Doma zdravlja i Osnovne škole, na dionici dugoj 35 metara omogućen naizmjeničan prolazak putničkih vozila jednom trakom. Teretni saobraćaj je obustavljen.

M-5: Kaonik – Gromiljak, na dijelu Kaćuni – Gromiljak, od 7 do 17 sati, osim nedjeljom, saobraćaj se odvija jednom trakom uz semaforsku regulaciju. Na pravcu Gornje Bravsko – Ključ, također od 7 do 17 sati, vozila prolaze naizmjenično.

M-5: Na ulazu u Kiseljak iz pravca Sarajeva, između Paleške ćuprije i kružnog toka, zbog sanacije prijelaza preko mosta na rijeci Lepenici saobraća se jednom trakom.

M-5: Bihać – Ripač, na lokalitetu Orljani, radnim danima od 7 do 17 sati saobraća se usporeno jednom trakom.

M-6: Tomislavgrad – Prisoje, zbog radova vozila prolaze jednom trakom uz semafore tokom cijelog dana. Na pravcu Tasovčići – Stolac, na dionici Jančica – Bobanovo, radnim danima od 7 do 16 sati saobraća se usporeno.

M-6.1: Posušje – GP Osoje, zbog radova povremeno se saobraća usporeno. Na dionici Široki Brijeg – Knešpolje gradi se pješačka staza, zbog čega se vozila povremeno propuštaju naizmjenično.

M-14: U Bihaću, u Jablanskoj ulici, zbog sanacije kolovoza od 7 do 17 sati saobraća se jednom trakom.

M-17: Na pravcu Ozimica – Topčić Polje, kod Papratnice, zbog rekonstrukcije raskrsnice od 7 do 16.30 sati, osim nedjeljom, saobraćaj se odvija naizmjenično jednom trakom.

M-17: Konjic – Jablanica, u Ribićima, radovi na dilataciji mosta uslovljavaju usporeno odvijanje saobraćaja uz naizmjenično propuštanje.

M-17.4: Mostar – Čitluk – brdo Hum, osim nedjeljom, zbog radova se saobraća jednom trakom.

M-17.5: Jablanica – Kosne Luke, zbog radova se od 7 do 17 sati, osim nedjeljom, vozila propuštaju naizmjenično. Na pravcu Grude – Privalj od 5 do 16 sati, također osim nedjeljom, saobraća se jednom trakom zbog izgradnje pješačke staze.

M-17.6: Hutovo – Ravno, zbog sanacije od 7 do 17 sati, osim nedjeljom, saobraća se jednom trakom, uz moguće zastoje do deset minuta.

M-18: Čevljanovići – Nišići, kod skretanja za Crnu Rijeku, radnim danima od 7 do 18 sati saobraća se jednom trakom zbog izgradnje pješačke staze.

Radovi i na regionalnim putevima

Na regionalnim cestama širom BiH također su aktuelna brojna ograničenja.

Na pravcu Turbe – Skender Vakuf/Kneževo, između Šešića i Smeta, od 7 do 17 sati, osim nedjeljom, saobraća se usporeno jednom trakom.

Na mostu Ostrožac, na regionalnoj cesti R-437, radnim danima od 8 do 16 sati dolazi do povremenih obustava, pri čemu se jedan sat saobraćaj obustavlja, a naredni sat vozila propuštaju.

Na pravcu Hadžići – Donja Grkarica, od spoja s lokalnom cestom za Igmansku džamiju do kružne raskrsnice kod Doma policije, vozila zbog sanacije prolaze usporeno jednom trakom.

Na cestama Zenica – Lašva od 8 do 17 sati i Kakanj – Visoko od 7 do 17 sati, svakog dana osim nedjelje, saobraćaj se odvija usporeno jednom trakom.

Na dionici Goražde – Hrenovica, između Bara i Hrenovice, zbog asfaltiranja od 8 do 18 sati vozila prolaze jednom trakom, uz moguće obustave do jednog sata.

Radovi se izvode i na pravcima Ciljuge – Dubrave Donje i Čelić – Pukiš, gdje je usporen saobraćaj od 7 do 17 sati, osim nedjeljom.

Na dionici Zvornik – Priboj, u Godušu, zbog sanacije klizišta vozila prolaze jednom trakom.

Na putu Rudo – granični prelaz Uvac oštećenje mosta razlog je zabrane saobraćaja teretnim vozilima i autobusima, dok je brzina putničkih vozila na mostu ograničena na 20 kilometara na sat.

Na pravcu Kladanj – Milankovići, zbog izgradnje mosta preko Drinjače, saobraćaj je preusmjeren na privremenu obilaznicu uz gradilište.

Na dionicama Svatovac – Banovići i Nemila – Bistričak radovi uslovljavaju naizmjenično propuštanje vozila jednom trakom, od 7 do 16 sati. Na pravcu Nemila – Bistričak ograničenje važi svakog dana osim nedjelje, a na dionici Svatovac – Banovići radnim danima.

Izmjene saobraćaja i u Kantonu Sarajevo

U Kantonu Sarajevo saobraćaj je izmijenjen na više lokacija.

Na magistralnoj cesti M-17, od ulice Konaci do raskrsnice Plandište – Vrelo Bosne, gradi se pješačka staza. Vozila u smjeru Vrelo Bosne – Plandište koriste jednu traku magistralne ceste, dok se saobraćaj u suprotnom smjeru odvija ulicom Plandište, iza crkve.

Zbog izgradnje XII transverzale, na spoju Stupske petlje i sarajevskog aerodroma, saobraćaj je preusmjeren s postojeće magistralne ceste na novoizgrađeni dio transverzale, bez potpune obustave.

Usporeno se saobraća i u ulicama Grbavička, Smaila Šikala, Čobanija, Breka, Obala Kulina bana, Bulevar Meše Selimovića, Bosanskih gazija, Fra Anđela Zvizdovića, Banjalučka, Teočačka, Orahov Brijeg u Vogošći, Novopazarska, Hasana Sušića, Emerika Bluma, Radićeva, Humska, Kotromanića (krak), Armaganuša i Radenke Abazović.

Na području Ilidže, zbog izgradnje dva kružna toka na spojevima magistralnog puta M-17 s ulicama Samira Ćatovića Kobre i Željeznička – Emira Bogunića Čarlija, saobraćaj je obustavljen do završetka radova.

Vozila se preusmjeravaju na alternativne pravce Blažuj – Ilidža i Ilidža – Blažuj, uz obavezu poštivanja privremene saobraćajne signalizacije.