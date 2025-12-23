Lana Pudar i Edin Atić sportisti godine u BiH

(Izvor: Nezavisne novine/Fena)

Plivačica Lana Pudar i košarkaš Edin Atić najbolji su sportisti Bone i Hercegovine u 2025. godini u 25. Izboru najboljeg sportiste BiH u organizaciji “Nezavisnih novina“ i Radio-televizije BiH.

Ovo je četvrti put u nizu da Lana Pudar ponese laskavu titulu, dok je za košarkaša Bosne ovo prvo priznanje.

Lana Pudar je osvojila srebrenu medalju na Evropskom prvenstvu za plivače ispod 23 godine u disciplini 200 m delfin. Također, ove godine započela svoju univerzitesku karijeru u Sjedinjenim Američkim Državama predstavljajući Univerzitet Virginia.

U konkrenciji su bile još i skijašica Elvedina Muzaferija, biciklistkinja Lejla Njemčević, karatistkinja Emina Sipović, tekvandoistica Džejla Makaš i džudistkinja Anđela Samardžić.

Edin Atić je ovoga ljeta bljesnuo na Evropskom prvenstvu. Košarkaš sarajevske Bosne je bio jedan od glavnih poluga u timu Adisa Bećiragića koji je pisao istoriju na Eurobasketu. “Zmajevi“ su nakon 32 godine izborili nokaut-fazu evropskog prvenstvu. Na šest mečeva prosječno je bilježio 9,5 poena, 4,3 skoka i 5,8 asistencija po meču. Bio je sedmi najbolji asistent takmičenja.

U konkurenciji za najboljeg sportistu našla su imena poput Anesa Bostandžića (karate), Vedada Karića (biciklizam), Jovana Lekića (plivanje), Amela Tuke (atletika), Damira Džumhura (tenis) i Tonija Miletića (džudo).

Epitet najbolje ekipe ponijela je muška košarkaška reprezentacija BiH. Nagrada za najboljeg trenera zasluženo je otišla u ruke Adisa Bećiragića, selektora bh. košarkaša i tvorca istorijskog rezultata na Eurobasketu.

Za najperspektivniju sportistkinju i najperspektivnijeg sportistu proglašeni su kadetska šampionka Evrope u streljaštvu Zakira Pušina i fudbaler banjalučkog Borca Matej Deket.

Dodijeljena je nagrada i za razvoj sporta, a ona je otišla na adresu Sportskih igara mladih.

Žiri je nagradu za sportski uzor dodijelio Odbojkaškom klubu ORT Novo Sarajevo, dok je najbolji sportista u paraolimpijskom sportu čudesni plivač Ismail Barlov. Nagrada za najbolju ekipu u paraolimpijskom sportu pripala je reprezentaciji BiH u sjedećoj odbojci. Nagrade za životno djelo dodijeljene Fahrudinu Prljači, te Branislavu Crnogorcu i posthumno Mladenu Žižoviću i Đevadu Šabeti.

Srca čitalaca “Nezavisnih novina“ i posjetilaca portala www.nezavisne.com ove godine osvojila je tekvandoistkinja Džejla Makaš, osvajačica petog mjesta sa Svjetskog prvenstva u konkurenciji seniorki.

Fena/federalna.ba