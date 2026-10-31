Potrošačka korpa u BiH premašila 3.500 KM

Potrošačka korpa u BiH za septembar iznosila je 3.565,70 KM, dok polovina zaposlenih prima platu manju od 1.350 KM. Prema podacima Saveza samostalnih sindikata BiH, razlika između primanja radnika i osnovnih životnih troškova pokazuje koliko je teško velikom broju porodica osigurati sredstva za svakodnevne potrebe.

Medijalna neto plata u Bosni i Hercegovini iznosi približno 1.350 KM, što znači da polovina zaposlenih zarađuje manje, a druga polovina više od tog iznosa. Za razliku od prosječne plate, medijalna plata pokazuje sredinu raspodjele zarada i pruža drugačiji uvid u stvarna primanja zaposlenih.

Predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH Samir Kurtović smatra da je upravo medijalna plata pouzdaniji pokazatelj ekonomskog i socijalnog položaja radnika.

Prema njegovim riječima, vlasti bi ovaj podatak trebale koristiti prilikom donošenja ekonomskih i socijalnih mjera, jer bi nastavak nepovoljnih uslova mogao dovesti do dodatnog odlaska radnika i njihovih porodica iz Bosne i Hercegovine.

Sindikalna korpa, kako pojašnjava, obuhvata osnovne životne potrepštine i ne uključuje luksuzne izdatke. U njen iznos nisu uračunate ni obaveze po kreditima, koje dodatno opterećuju kućne budžete.

Prema podacima koje navodi Sindikat, prosječna stopa rizika od siromaštva među zaposlenima u Evropskoj uniji iznosi oko 8,2 posto, dok je u Sloveniji 5,4 posto. Za Bosnu i Hercegovinu ne postoje zvanično dokumentovani uporedivi podaci.

Kurtović ističe da je dugoročno rješenje povećanje redovnih plata, koje bi trebalo pratiti poskupljenja hrane, stanovanja i drugih životnih potreba.