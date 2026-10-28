Održana Manifestacija „Šampioni znanja 2026.”

U organizaciji Asocijacije Pro-Aktiva, u saradnji s Ministarstvom nauke i kulture TK, uz podršku Grada Srebrenika i škola s ovog područja Manifestacija „Šampioni znanja 2026.” održana je danas u Domu kulture u Srebrenik.

Na ovoj manifestaciji nagrađeni se učenici osnovnih i srednje škole Srebrenik, koji su svojim znanjem, trudom, zalaganjem i ostvarenim rezultatima zaslužili priznanje za svoj uspjeh.



Ova manifestacija predstavlja značajan doprinos afirmaciji znanja, prepoznavanju učeničkih postignuća i podsticanju mladih da nastave ulagati u trud u svoje obrazovanje i lični razvoj. Dodjela priznanja učenicima predstavlja potvrdu njihovog rada i motivaciju za postizanje novih uspjeha.

Učešće naših učenika na manifestaciji „Šampioni znanja 2026.“ ponos je za škole, njihove nastavnike i roditelje. Ostvareni uspjeh potvrđuje važnost kontinuiranog rada sa učenicima, pružanje podrške njihovim sposobnostima i stvaranja podsticajnog okruženja za učenje i napredovanje.

Spisak učenika iz Srebrenika koji su dobitnici priznanja možete pogledati na linku.

Ovo je po treći put da je Asocijacija Pro-Aktiva uz podršku Grada Srebrenika i škola s ovog područja realizovala ovaj projekat a čiji je primarni cilj da nagradi svaki uspjeh učenika osnovnih i srednjih škola, te da istovremeno da svima do znanja svima da ulaganjem u mlade i promocijom tog bogatstva možemo najbolje pomoći našoj državi, kazao je koordinator manifestacije Armin Hrustić.