BIHAMK: Od sutra obavezna zimska oprema

Jutros su u Bosni i Hercegovini kolovozi mjestimično mokri i klizavi, pa apelujemo na vozače da vožnju prilagode stanju i uslovima na putu. Na pojedinim dionicama u kotlinama i uz riječne tokove, te ponegdje u višim predjelima, magla smanjuje vidljivost. Upozoravamo i na povećanu opasnost od odrona kamenja i zemlje, posebno na dionicama u usjecima.

Jučer je otvoren stari granični prelaz Gradiška, koji je zbog oštećenja bio privremeno zatvoren. U narednim danima očekuje se pojačana frekvencija saobraćaja na graničnim prelazima, a ponovno stavljanje ovog prelaza u funkciju trebalo bi doprinijeti smanjenju gužvi i kraćem vremenu čekanja pri prelasku granice. Na graničnom prelazu Gradiška dozvoljen je međunarodni saobraćaj za: putnička motorna vozila, autobuse i prazna teretna motorna vozila. Promet komercijalne robe nije dozvoljen.

Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.

Zbog radova na zaštiti kosina, za saobraćaj je zatvoren most Hercegovina (na autocesti A-1, u smjeru Počitelj-Bijača), a saobraća se dvosmjerno, suprotnom stranom autoceste (smjer Bijača-Počitelj). Također, zbog radova u tunelu Hercegovina (u smjeru Bijača-Počitelj) zatvorena je preticajna traka, pa se saobraća samo voznom trakom.

Zbog sanacije potpornog zida, na ulazu u tunel Klopče, na dionici autoceste A-1 u smjeru Zenica jug-Zenica sjever, saobraća se usporeno. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A-1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno, suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A-1 dionici Sarajevo zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

Zbog radova na proširenju mosta, izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina (na ulazu u Bijeljinu). Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska.

Na magistralnim cestama Dobro Polje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone.

Na dionici magistralne ceste M-1.8 Lončari-Pelagićevo za vrijeme radova na izgradnji kružne raskrsnice, teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, dok se putnička vozila usmjeravaju na alternativni pravac.

Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac, prevoj Romanija (uspon iz pravca Podromanije) saobraća se usporeno, uz naizmjenično propuštanje vozila.

Jednom trakom zbog aktuelnih radova saobraća se i na magistralnim cestama: Izačić-Bihać, Skokovi-Cazin-Srbljani, Široki Brijeg-Posušje, Grude-Privalj, Mostar-Čitluk-brdo Hum, Odžak-Šamac, Konjic-Jablanica, Čevljanovići-Nišići, Tasovčići-Stolac, kao i na ulazu u Kiseljak iz pravca Sarajeva.

Podsjećamo, od 1. 11. na snagu stupa zakonska obaveza posjedovanja zimske opreme na cestama u Bosni i Hercegovini. Pripremite svoje vozilo na vrijeme.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2.12.2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.