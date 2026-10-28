Delić i Garibija potpisali Memorandum: Jača podrška porodicama, hraniteljstvu i mladima bez roditeljskog staranja

Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić i nacionalni direktor SOS Dječijih sela u Bosni i Hercegovini Malik Garibija potpisali su Memorandum o razumijevanju i saradnji kojim se uspostavlja okvir za dugoročno partnerstvo u unapređenju socijalne i dječije zaštite u Federaciji BiH.

U središtu saradnje su podrška porodicama radi sprečavanja nepotrebnog izdvajanja djece, razvoj hraniteljstva i drugih porodičnih oblika brige te unapređenje usluga dostupnih djeci, mladima i porodicama u njihovim zajednicama. Posebna pažnja posvećena je mladima koji napuštaju alternativnu brigu i započinju samostalan život.

„Porodici koja prolazi kroz teškoće podrška mora stići na vrijeme, prije nego što problemi ugroze sigurnost i dobrobit djeteta. Kada odrastanje u biološkoj porodici nije moguće, naša je odgovornost osigurati djetetu sigurno i brižno porodično okruženje. Ta odgovornost ne završava ni kada mlada osoba napusti sistem brige. Potrebni su joj oslonac, prilika za obrazovanje i zaposlenje te podrška da izgradi samostalan život. To su konkretni ciljevi na kojima želimo nastaviti raditi sa SOS Dječijim selima u BiH“, poručio je ministar Delić.

Memorandum predviđa saradnju u edukaciji i osposobljavanju hranitelja, pružanju stručne podrške hraniteljskim porodicama, te razvoju preventivnih, savjetodavnih i psihosocijalnih usluga. Obuhvaćena je i podrška transformaciji ustanova socijalne zaštite i razvoju oblika brige u zajednici, prilagođenih potrebama svakog korisnika.

Za mlade koji izlaze iz sistema alternativne brige saradnja će biti usmjerena na razvoj programa pripreme za samostalan život, psihosocijalnog osnaživanja, obrazovanja, zapošljavanja i uključivanja u zajednicu.

Partnerstvo povezuje nadležnosti Ministarstva u razvoju javnih politika, propisa i standarda s dugogodišnjim praktičnim iskustvom SOS Dječijih sela u brizi o djeci bez roditeljskog staranja i osnaživanju porodica. Zajednički rad obuhvata i prevenciju nasilja, stručno usavršavanje, istraživanja i razmjenu dobrih praksi.