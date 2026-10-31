Svjetski dan štednje: Depoziti stanovništva u BiH dostigli su 21,39 milijardi KM

Svjetski dan štednje obilježava se 31. oktobra, a podaci centralnih banaka i finansijskih institucija iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije pokazuju da građani sve tri zemlje u bankama čuvaju značajne iznose novca.

Iako je rast štednje zabilježen u sve tri države, razlike su vidljive u iznosima, valutnoj strukturi, ali i navikama građana kada je riječ o čuvanju i ulaganju novca.

U Bosni i Hercegovini depoziti stanovništva dostigli su 21,39 milijardi KM na kraju septembra ove godine, što je za 13,3 posto ili 2,5 milijardi KM više nego u istom periodu prošle godine, saopćeno je iz Centralne banke BiH.

Depoziti stanovništva čine 52,1 posto ukupnih depozita u bankarskom sektoru, zbog čega predstavljaju značajan izvor finansiranja banaka i važan element stabilnosti finansijskog sistema.

Od ukupnog iznosa, 12,84 milijarde KM odnosi se na depozite u konvertibilnim markama, dok depoziti u eurima i KM s valutnom klauzulom vezanom za euro iznose 7,77 milijardi KM. U ostalim stranim valutama građani imaju 776,7 miliona KM.

Posebno je zanimljiv podatak da su depoziti u domaćoj valuti na godišnjem nivou porasli za 15,4 posto, dok je rast depozita u stranim valutama iznosio 10,2 posto.