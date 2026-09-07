Otvoren konkurs „Sigurnost djece u saobraćaju, pokaži svoju kreativnost 2026“

Saobraćajna Edukacija poziva djecu iz vrtića i osnovnih škola da kroz crtež, fotografiju i video pokažu kako vide sigurnost djece u saobraćaju.

Cilj konkursa nije samo izbor najboljih radova. Djeca se želi potaknuti da posmatraju saobraćaj oko sebe, razgovaraju sa roditeljima, nastavnicima i odgajateljima, prepoznaju sigurna i nesigurna ponašanja te kroz kreativnost pokažu šta za njih znači sigurno i odgovorno ponašanje u saobraćaju.

Ko može učestvovati?

Djeca predškolske dobi i učenici osnovnih škola.

Konkurs se sastoji iz dva dijela:

1.Likovnog dijela (za djecu predškolske dobi i učenike osnovnih škola)

2.Foto & Video dijela (za učenike osnovnih škola od 5. do 9. razreda)

Tema konkursa

Tema je sigurnost djece u saobraćaju.

Djeca mogu pokazati kako vide siguran put do škole, ponašanje pješaka, biciklista i vozača, situacije koje svakodnevno primjećuju na ulicama ili predstaviti vlastitu ideju i poruku o tome kako saobraćaj možemo učiniti sigurnijim za djecu.

Nije cilj samo nacrtati, već razmišljati, učiti i poslati poruku sigurnosti u saobraćaju.

Poziv roditeljima, nastavnicima i odgajateljima: budite Mentori

Saobraćajna Edukacija posebno poziva roditelje, nastavnike i odgajatelje da se uključe kao Mentori i iskoriste konkurs kao priliku za razgovor sa djecom o sigurnosti u saobraćaju.

Potaknite djecu da posmatraju svoje okruženje, postavljaju pitanja, razmišljaju o saobraćaju i svoja zapažanja i ideje pretoče u kreativne radove.

Na taj način jedan crtež, fotografija ili video postaju mnogo više od konkursnog rada, postaju prilika za učenje o sigurnosti u saobraćaju.

Bicikli kao glavne nagrade, uz brojne druge nagrade

Za autore najboljih radova obezbijeđen je bogat nagradni fond.

Glavne nagrade su bicikli, a zahvaljujući partnerima i sponzorima projekta obezbijeđen je i pregršt drugih vrijednih nagrada za učesnike konkursa.

Ove godine kao i prošle ćemo nagraditi i one koji djecu potiču da razmišljaju i uče, njihove Mentore.

Zato su nagrade obezbijeđene i za mentore, kao znak zahvalnosti roditeljima, nastavnicima, učiteljima, odgajateljima i drugim odraslim osobama koje svojim angažmanom doprinose da djeca kroz konkurs nauče više o sigurnom i odgovornom ponašanju u saobraćaju.

Projekat se realizuje šestu godinu

Konkurs je dio projekta „Sigurnost djece u saobraćaju, pokaži svoju kreativnost“, koji realizuje Saobraćajna Edukacija.

Projekat realizujemo uz podršku partnera i sponzora

Realizaciju projekta i u 2026. godini podržavaju institucije, kompanije i partneri koji su prepoznali značaj kontinuirane edukacije djece i razvoja kulture sigurnog ponašanja u saobraćaju: Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, Potpredsjednik Federacije Igor Stojanović, Triglav Osiguranje, HoldIna, ITShop, IndexLine, BH Pošta, Eurolimun, Volvo Car Centar Sarajevo, Međunaodni aerodrom Sarajevo, Transport & Communications Community, MBike Shop i BH Telecom.

Rok za prijavu radova je 20.10.2026. godine.

Prijava se vrši isključivo online putem linka.

Više informacija dostupno je i na Facebook stranici Saobraćajna Edukacija.