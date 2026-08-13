Helikopter OS BiH od ranih jutarnjih sati gasi požar na području Konjica

Svojom požrtvovanošću, hrabrošću, a prije svega profesionalizmom, helikopterske posade Oružanih snaga BiH (OS BiH) čine maksimum na spašavanju ljudi i materijalnih sredstava na svim požarištima u Bosni i Hercegovini.

I danas, od ranih jutarnjih sati, helikopter OS BiH nastavlja aktivnosti na gašenju požar na području grada Konjic.

Tokom jučerašnjeg angažmana u poslije podnevnim satima, u veoma zahtjevnim metero uslovima, izbačeno je 4000 litara vode, u naletu od 1h i 40 minuta, na istom lokalitetu.

Angažman resursa OS BiH na ovom požarištu započet je 6. augusta i uprkos složenim i zahtjevnim uslovima, bit će nastavljen.

Pripadnici OS BiH će i dalje pružati podršku ugroženom stanovništvu, uz poštivanje propisanih procedura i procjenu rizika u cilju zaštite života posade i sigurnosti letjelice, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Ministarstva odbrane BiH.

Požar kod Konjica se širi, gasitelji na izmaku snaga

Osmi je dan otkad je na području grada Konjica, u mjestima Kanjina, Živašnica, Brđani, Džepi i Džepska planina, buknuo požar koji i dalje nije pod kontrolom.

Kako je priopćeno iz Operativnog centra Civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona, požar ima tendenciju širenja, čemu pogoduju visoke temperature i vjetar.

Teren je uglavnom nepristupačan za gašenje s kopna, što onemogućava sprječavanje širenja požara.

Na požarištu je angažirano kompletno ljudstvo Profesionalne vatrogasne jedinice (PVJ) Konjic, pripadnici vatrogasne jedinice Šumarstva „Prenj“, članovi DVD-a Konjic – DVJ Neretvica te brojni mještani i lovci. Pomoć na terenu proteklih su dana pružali vatrogasci iz Jablanice, Sarajeva, Hadžića, Tarčina te Prozora.

Pored zemaljskih snaga, ključnu ulogu u gašenju imaju zračne snage. Tijekom jučerašnjeg dana djelovala su dva air tractora, helikopter Oružanih snaga BiH s pet preleta te helikopter MUP-a Republike Srpske s 11 preleta.

Iz Grada Konjica upućen je i službeni zahtjev za pružanje međunarodne pomoći u gašenju požara iz zraka.

Iz Civilne zaštite upozoravaju kako su gasitelji na rubu snaga, a tijekom zahtjevnih intervencija na više vozila došlo je do kvarova, pucanja guma, otkazivanja kočnica i vodenih crpki.

Prioritetni cilj danas jeste spriječiti širenje požara od Džepske planine prema mjestu Brđani.

Vatrogasci su u protekla 24 sata imali niz intervencija i u drugim gradovima HNK.

Na području Neuma i dalje je aktivan požar na nepristupačnom terenu iznad sela Glumina i Lastva, gdje gore trava i nisko raslinje. Jutros od 7:10 sati buknuo je novi požar kod sela Kolojanj.

U općini Čitluk aktivna su dva požara. Od 17:35 sati gori deponij otpada u Dobrom Selu, a od 19 sati požar je zahvatio polje i šumu u Gradnićima – oba požara i dalje su aktivna.

Požari su zabilježeni i na području Jablanice, Mostara, Stoca.

Fena/federalna.ba