CIK BiH izrekao drakonske kazne PSS-u, kažnjeni i SNSD i NiP

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine izrekla je nove drakonske kazne zbog preuranjene kampanje, ali i širenja, kako kažu, dezinformacija o novim izbornim tehnologijama.

Najveće kazne izrečene su Pokretu “Sigurna Srpska” i pristalicama ove političke opcije.

Tako je PSS zbog objave na Facebooku, a koja se smatra preuranjenom kampanjom, kažnjen sa 11.000 KM, Draško Stanivuković, predsjednik pokreta, sa 5.500 KM, Nebojša Drinić sa 3.500 KM, a Bojan Kresojević sa 3.000 KM. Takođe, CIK BiH je naložio da se sporna objava ukloni sa društvene mreže.

Takođe, PSS je kažnjen i zbog objave Nebojše Drinića, kandidata na predstojećim izborima, i to sa 11.000 KM, a sam Drinić sa 3.500 KM. I u ovom slučaju je naloženo brisanje objave.

Zbog preuranjene kampanje kažnjene su i Narod i pravda i Stranka penzionera i umirovljenika i to novčanom kaznom od 3.500 KM.

Kako je rečeno na sjednici CIK-a BiH, Adnan Delić, kandidat NiP-a, kažnjen je sa 3.500 KM te je zatraženo brisanje sporne objave.

Takođe, CIK BiH je izrekao i kaznu SNSD-u u iznosu od 5.500 KM zbog objave Staše Košarca na društvenoj mreži X, a u kojoj je pisao o novim izbornim tehnologijama. Oni su, naveli da je Košarac širio dezinformacije, te su zatražili brisanje objave.