Nevjerovatna krađa u BiH: Lopovi obrali voćnjak sa 800 stabala kruške

Policijski službenici Policijske stanice Srebrenica tragaju za počiniocima neobičnog slučaja krađe.

Toj policijskoj stanici je juče prijavljeno da je nepoznato lice ili više njih, u periodu od od 6. septembra do juče, iz voćnjaka sa oko 800 stabala kruške otuđilo plodove kruške, čime je oštećenom pričinjena veća materijalna šteta.

“Policijski službenici su izvršili uviđaj na licu mjesta, a o svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini koji je naložio dostavljanje izvještaja o počinjenom krivičnom djelu”, saopšteno je iz Policijske uprave Zvornik.

VIJESTI.BA