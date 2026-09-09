Penzioneri razočarani: Umjesto 83 KM, povećanje nekima svega 10 KM

Penzije u FBiH ove godine povećane su oko 15 posto, ali penzioneri upozoravaju da rast primanja ne prati inflaciju i sve veće troškove života.

Penzije u Federaciji Bosne i Hercegovine kroz dva ovogodišnja povećanja veće su za oko 15 posto u odnosu na prošlu godinu. Međutim, rast troškova života i inflacija doveli su do toga da dio penzionera povećanje ne smatra značajnim poboljšanjem svog materijalnog položaja.

Resorni federalni ministar, pozivajući se na statističke pokazatelje, naveo je da bi nakon dva povećanja penzioneri u Federaciji BiH na mjesečnom nivou trebali primati 83 KM više. Ipak, penzioneri ističu da na svojim čekovima nisu svi vidjeli povećanje u tom iznosu.

Posljednje usklađivanje penzija pojedinim penzionerima u Tuzli donijelo je svega nekoliko ili desetak maraka više. Među njima je Selveta Dubravić, čija je julska penzija bila za 10 KM veća od junske.

“Šta će mi značiti, mogu uzeti mlijeko, jedan litar ulja, eto, šta ćeš više, pa ja, to je tako, hvala vam”, poručuje penzionerka iz Tuzle.

Sličan stav iznosi još jedna Tuzlanka, ukazujući posebno na troškove lijekova i položaj domaćinstava u kojima od penzije živi više osoba.

“Jako je to žalosno i ponižavajuće za penzionera. Osobe koje su same, nekako oni mogu peživjeti, nekako, ali ove koje imaju nekoga sa sobom, recimo muž i žena, ili puno se daje na lijekove, za svašta.”

U Savezu penzionera smatraju da povećanje nije dovoljno

Nezadovoljstvo bilježe i u Savezu udruženja penzionera Tuzlanskog kantona. Smatraju da dva ovogodišnja povećanja nisu bila dovoljna da nadoknade rast cijena i posljedice inflacije, zbog čega se, kako navode, među penzionerima javlja osjećaj da su prevareni.

“Tih 15 i nešto posto, to nije dovoljno. Zašto? Pa svaki dan su cijene gore, znači dobiješ to, što bi naš narod kazo na ćupriji ali izgubiš na mostu”, kaže Sead Mehinović, predsjednik Saveza udruženja penzionera TK.

Nova stranka penzionera-umirovljenika ranije je u više navrata organizovala proteste, zahtijevajući od Vlade Federacije BiH da se prosječna penzija približi nivou od 52 posto prosječne plate, umjesto sadašnjih 46 posto.

Iz ove stranke tvrde da vlasti godinama manipuliraju penzionerima. Predsjednik stranke Vehid Jahić, nekadašnji novinar “Oslobođenja”, svoj lični primjer navodi kao ilustraciju materijalnog položaja dijela penzionerske populacije.

“Ja sa visokom stručnom spremom i 40 godina radnog staža imam 850 KM penziju sa povećanjem. Ako je to nešto, onda ja nisam normalan”, smatra Vehid Jahić, predsjednik Nove stranke penzionera umirovljenika Tuzla.

U Savezu udruženja penzionera Tuzlanskog kantona navode da, uprkos velikom nezadovoljstvu među penzionerima, tokom izborne kampanje neće organizovati proteste.

Nakon isplate oktobarskih penzija, kako najavljuju, pratit će poteze nove vlasti i njen odnos prema zahtjevima i materijalnom položaju penzionera.

IZVOR:AKTA.BA