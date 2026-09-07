OSCE o prijenosu komemoracije krvniku Mladiću na RTRS-u : Javni emiteri ne smiju davati prostor veličanju zločinaca

Na nadležnim pravosudnim institucijama je da utvrde da li je predmetnim emitovanjem eventualno prekršen Krivični zakon, poručili su.

Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini i predstavnik OSCE-a za slobodu medija izražavaju ozbiljnu zabrinutost zbog direktnog prenosa komemoracije na Radio-televiziji Republike Srpske (RTRS), tokom koje su govornici u više navrata veličali Ratka Mladića

Kako navode iz OSCE-a u saopćenju za javnost, Mladićeve osuđujuće presude za genocid, zločine protiv čovječnosti i kršenje zakona ili običaja ratovanja potvrđene su u žalbenom postupku 2021. godine, kao i kazna doživotnog zatvora.

– Izvještavanje o događajima od legitimnog javnog interesa predstavlja suštinski dio slobode medija i uređivačke nezavisnosti. Međutim, iako izvještavanje o događajima od javnog interesa spada u domen uređivačke odgovornosti medija, posebnu zabrinutost izaziva činjenica da je sadržaj kojim se veliča osuđeni ratni zločinac prenesen široj javnosti bez odgovarajućeg uredničkog konteksta i bez pozivanja na sudski utvrđene činjenice.

Javni emiteri imaju posebnu odgovornost da osiguraju tačno, nepristrasno i pravilno kontekstualizovano novinarsko izvještavanje – upozoravaju iz OSCE-a.

Podsjećaju da je članom 145a, stav (6) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine propisano kao krivično djelo veličanje osoba pravosnažno osuđenih za takva krivična djela.

– Na nadležnim pravosudnim institucijama je da utvrde da li je predmetnim emitovanjem eventualno prekršen Krivični zakon.

Nezavisno od toga, Misija i predstavnik pozivaju Regulatornu agenciju za komunikacije (RAK) da bez odlaganja i nezavisno izvrši procjenu ovog izvještavanja, uključujući njegovu usklađenost sa članovima 4(8), 5. i 7. Kodeksa o programskim sadržajima RAK-a, te da srazmjerno odgovori na svako utvrđeno kršenje – navodi OSCE.

Ističu kako je poštovanje sudski utvrđenih činjenica i dostojanstva žrtava i preživjelih od suštinskog značaja za odgovorno novinarstvo, pomirenje i trajni mir u Bosni i Hercegovini. U skladu s tim, svako medijsko izvještavanje o predstojećoj sahrani treba da bude tačno, na odgovarajući način kontekstualizovano i u skladu sa važećim profesionalnim i etičkim standardima.

IZVOR:FAKTOR.BA