Važne promjene za firme u FBiH: Blokiran račun donosi i zabranu obračunskog plaćanja

Novi zakon u FBiH zabranjuje obračunsko plaćanje firmama s blokiranim računom zbog prinudne naplate. Za kršenje slijede kazne do 10.000 KM.

Poslovni subjekti u Federaciji BiH kojima je zbog prinudne naplate blokiran bilo koji tekući račun ne mogu međusobne novčane obaveze i potraživanja izmirivati obračunskim putem. Ovu zabranu izričito propisuje novi Zakon o računima za plaćanje, a za njeno kršenje predviđene su kazne do 10.000 KM.

Zakon o računima za plaćanje objavljen je u “Službenim novinama Federacije BiH” broj 59/26 od 5. augusta 2026. godine, a jedna od njegovih značajnih odredbi za poslovnu zajednicu odnosi se upravo na firme čiji su računi blokirani po osnovu prinudne naplate.

Blokiran račun zaustavlja i obračunsko plaćanje

Član 36. Zakona propisuje tri načina plaćanja – bezgotovinsko, gotovinsko i obračunsko.

Obračunsko plaćanje zakon definiše kao namirenje međusobnih novčanih obaveza i potraživanja između imalaca bez upotrebe novca.

Za poslovne subjekte s blokiranim računima posebno je važan stav (7) istog člana:

“Poslovni subjekt ne može obavljati obračunsko plaćanje iz stava (5) ovog zakona ako je u trenutku plaćanja blokiran bilo koji od tekućih računa po osnovu naloga za prinudnu naplatu.”

Na značaj ove odredbe ukazao je i Denis Zukić, izvršni direktor FEB-a, pojašnjavajući šta ona znači za poslovne subjekte u praksi.

“Jedna od važnih novina koju donosi novi Zakon o računima za plaćanje jeste zabrana obračunskog plaćanja za poslovne subjekte koji imaju blokiran bilo koji tekući račun po osnovu prinudne naplate. Dakle, poslovni subjekt koji ima blokiran bilo koji račun ne može vršiti kompenzacije, cesije, asignacije i druge oblike obračunskog plaćanja”, naveo je Zukić.

Riječ je o značajnoj promjeni u odnosu na dosadašnja pravila, budući da je raniji Zakon o unutrašnjem platnom prometu propisivao zabranu gotovinskog plaćanja za poslovne subjekte s blokiranim računima, ali nije sadržavao ovakvu izričitu zabranu obračunskog plaćanja.

Šta je s kompenzacijom, cesijom i asignacijom?

Novi Zakon o računima za plaćanje u članu 36. pojedinačno ne navodi kompenzaciju, cesiju, asignaciju ili preuzimanje duga, već koristi širi pojam obračunskog plaćanja.

Međutim, dosadašnji Zakon o unutrašnjem platnom prometu ove institute izričito je navodio kao oblike obračunskog plaćanja. Prema tom zakonu, obračunsko plaćanje moglo se obavljati kompenzacijom, cesijom, asignacijom, preuzimanjem duga i drugim oblicima međusobnog namirenja obaveza i potraživanja.

Novi zakon sada izričito propisuje da poslovni subjekt ne može obavljati obračunsko plaćanje ako mu je u trenutku plaćanja blokiran bilo koji tekući račun po osnovu naloga za prinudnu naplatu.

To znači da blokada računa za poslovni subjekt više nema posljedice samo na raspolaganje novcem preko računa i gotovinsko izmirivanje obaveza, već i na mogućnost međusobnog zatvaranja obaveza obračunskim putem.

Kazne za firme do 10.000 KM

Nova zabrana praćena je i novčanim kaznama.

Članom 62. Zakona propisano je da će se poslovni subjekt koji vrši obračunsko plaćanje suprotno članu 36. stav (7) kazniti novčanom kaznom od 5.000 do 10.000 KM.

Za isti prekršaj odgovorno lice u poslovnom subjektu može biti kažnjeno iznosom od 1.000 do 1.500 KM.

Nova pravila zbog toga su posebno značajna za vlasnike i direktore kompanija, ali i računovodstvene i finansijske službe koje odlučuju o načinu izmirivanja obaveza.

Stari zakon prestao važiti

Stupanjem na snagu Zakona o računima za plaćanje prestao je važiti dosadašnji Zakon o unutrašnjem platnom prometu FBiH.

Istovremeno je pružaocima platnih usluga ostavljen rok od pet mjeseci da svoje poslovanje vezano za račune za plaćanje usklade s novim propisom. Taj prijelazni rok odnosi se na pružaoce platnih usluga, dok za zabranu obračunskog plaćanja iz člana 36. stav (7) nije propisan poseban odgođeni početak primjene.

Za poslovne subjekte ključna je, stoga, nova situacija: ako im je u trenutku plaćanja blokiran bilo koji tekući račun po osnovu naloga za prinudnu naplatu, ne mogu međusobne novčane obaveze i potraživanja namirivati obračunskim plaćanjem.

IZVOR:AKTA.BA