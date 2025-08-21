Tri osobe iz Smoluće privedene zbog sumnje na teška krivična djela

U okviru istrage koju pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva TK provode istražitelji OKP PU Lukavac, danas su slobode lišene tri osobe iz Smoluće kod Lukavca i to S.Č. (1986), A.Č. (1988) i O.Č. (1992).

Oni se dovode u vezu s događajem od 12. augusta u Smolućoj, kada je na štetu A.Č. (1983) iz Šikulja počinjeno krivično djelo. Trojica osumnjičenih se terete za krivična djela Teška tjelesna povreda i Protivpravno lišenje slobode na naročito okrutan način, saizvršilaštvo, saopćeno je iz Uprave policije MUP TK.

Osumnjičeni su sprovedeni u prostorije za zadržavanje Uprave policije MUP-a TK-a, a nakon kriminalističke obrade, zajedno s izvještajem i prikupljenim dokazima, bit će predati u nadležnost tužiocu Kantonalnog tužilaštva TK.

federalna.ba/Dino Durmić