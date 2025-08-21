Četvrtak, 21 Augusta, 2025
NaslovnicaVIJESTIBIHAMK

Večeras od 22 sata pa do završetka radova, za saobraćaj će biti zatvoren tunel Ivan, na dionici autoputa A-1 Bradina-Tarčin

By admin
0
153

U zapadnoj Bosni tokom noći je padala kiša, pa se vozi po mokrom ili vlažnom kolovozu, dok se u ostatku zemlje saobraća uz dobre vremenske uslove.

S obzirom da su meteorolozi danas u nekim područjima naše zemlje najavili padavine, apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, posebno u uslovima kada je kišovito ili izrazito pojačana frekvencija saobraćaja. Držite odstojanje između vozila i obavezno koristite sigurnosni pojas.

Zbog izvođenja radova na izgradnji bukobrana na dionici autoputa A-1 Podlugovi-Sarajevo sjever saobraća se preticajnom trakom.

Večeras od 22 sata pa do završetka radova, za saobraćaj će biti zatvoren tunel Ivan, na dionici autoputa A-1 Bradina-Tarčin.

Radovi su aktuelni i na magistralnim cestama: Semizovac-Olovo, Jablanica-Prozor (Mirci), Ustikolina-Goražde (Mravinjac), Sarajevo-Pale, Vrhpolje-Ključ i Bijeljina-Šepak (u Janji).

Podsjećamo, na putnom pravcu Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za sva vozila do 3,5 tone ukupne mase.

Na graničnim prelazima: Velika Kladuša, Izačić, Gradina i Gradiška duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila su od 10 do 30 minuta. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone.

Napominjemo da su čekanja na graničnim prelazima podložna čestim izmjenama. Vozači imaju pristup video nadzornim kamerama na našoj web stranici www.bihamk.ba.

Prethodni članak
Nakon toplog dana, očekuju se jače padavine u popodnevnim satima
Naredni članak
Tri osobe iz Smoluće privedene zbog sumnje na teška krivična djela
admin

VIJESTI

BIHAMK vijesti

Učitati više

Najnovije vijesti

POPULARNE VIJESTI

SVE KATEGORIJE

RADIO Srebrenik

Radio Srebrenik - lokalni radio koji se sluša globalno svugdje u svijetu. Sve vijesti iz Srebrenika i okoline već 40 godina sa vama.

Pošaljite nam mail na : radiosrebrenik@yahoo.com

PRATITE NAS

© Radio Srebrenik - uz malu pomoć od Srebrenik.NETwork-a