U zapadnoj Bosni tokom noći je padala kiša, pa se vozi po mokrom ili vlažnom kolovozu, dok se u ostatku zemlje saobraća uz dobre vremenske uslove.

S obzirom da su meteorolozi danas u nekim područjima naše zemlje najavili padavine, apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, posebno u uslovima kada je kišovito ili izrazito pojačana frekvencija saobraćaja. Držite odstojanje između vozila i obavezno koristite sigurnosni pojas.

Zbog izvođenja radova na izgradnji bukobrana na dionici autoputa A-1 Podlugovi-Sarajevo sjever saobraća se preticajnom trakom.

Večeras od 22 sata pa do završetka radova, za saobraćaj će biti zatvoren tunel Ivan, na dionici autoputa A-1 Bradina-Tarčin.

Radovi su aktuelni i na magistralnim cestama: Semizovac-Olovo, Jablanica-Prozor (Mirci), Ustikolina-Goražde (Mravinjac), Sarajevo-Pale, Vrhpolje-Ključ i Bijeljina-Šepak (u Janji).

Podsjećamo, na putnom pravcu Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za sva vozila do 3,5 tone ukupne mase.

Na graničnim prelazima: Velika Kladuša, Izačić, Gradina i Gradiška duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila su od 10 do 30 minuta. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone.

Napominjemo da su čekanja na graničnim prelazima podložna čestim izmjenama. Vozači imaju pristup video nadzornim kamerama na našoj web stranici www.bihamk.ba.