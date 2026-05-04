Turiste na Jadranu od 1. juna očekuju nova pravila

Hrvatska od juna 2026. uvodi registraciju apartmana i strože kontrole. Mogući manji izbor smještaja i rast cijena za turiste.

Hrvatska uvodi registraciju za sve apartmane, pojačava kontrole i uvodi strožija pravila u turističkim zonama, što bi moglo smanjiti ponudu i utjecati na cijene

Svi koji ove godine planiraju ljetovanje na hrvatskom Jadranu trebaju se pripremiti na značajne promjene. Od 1. juna 2026. godine na snagu stupa novi paket zakona kojim se, između ostalog, uređuje tržište privatnog smještaja.

Ključna novina je obavezna registracija svih smještajnih jedinica. Bez posebnog registracijskog broja apartmani i kuće za odmor više se neće moći oglašavati na platformama poput Airbnba ili Bookinga, piše austrijski Heute.

Za turiste to znači veću sigurnost, ali i potencijalno manji izbor, jer bi mnogi dosadašnji neregistrovani iznajmljivači mogli nestati s tržišta.

Novi propisi donose i znatno strožije kontrole. Osim nadležnih institucija, u nadzor će biti uključene i lokalne službe reda, pa čak i carinske službe koje će moći provjeravati ilegalno iznajmljivanje.

Cilj ovih mjera je suzbijanje sive ekonomije i veća transparentnost u turizmu. Putnicima se savjetuje da prilikom rezervacije provjere da li je smještaj zvanično registrovan.

Osim smještaja, planirane su i izmjene koje direktno utiču na turiste. Uvode se strožija pravila o konzumaciji alkohola u turističkim zonama, kao i nove mjere zaštite maloljetnika.

Tako bi energetska pića mogla biti dostupna tek osobama starijim od 18 godina, a na pojedinim lokacijama planirane su i zabrane konzumacije alkohola.

Ovim potezima Hrvatska želi napraviti zaokret ka kvalitetnijem i održivijem turizmu. Uvođenje centralnog registra smještaja i strožijih standarda trebalo bi dugoročno poboljšati ponudu, ali bi kratkoročno moglo dovesti do rasta cijena zbog manjeg broja dostupnih kapaciteta.

