JU Centar za kulturu i informisanje Srebrenik: Javni poziv za sadržaje ovogodišnjeg OGUS -a

JU Centar za kulturu i informisanje Srebrenik objavljuje Javni poziv za prijavu sadržaja iz oblasti:

– Muzičke kulture

– Festivali i smotre folklornog stvaralaštva

– Dječiji muzički festivali

– Književne večeri i promocije knjiga

– Dramski sadržaji

– Pozorišne predstave

– Koncertni nastupi

– Prezentacija narodnih rukotvorina

– Tradicionalne gastronomije

Sadržaji će biti predstavljeni u ovogodišnjoj 49. po redu kulturnoj manifestaciji „Srebrenik, otvoreni grad umjetnosti 2026. Sastavni dio manifestacije je i Međunarodna likovna kolonija koja decenijama okuplja umjetnike iz zemlje i svijeta i, kao takva je najprepoznatljivija u Bosni i Hercegovini. Njihova djela pridružit će se fundusu Galerije OGUS-a, koji već broji skoro hiljadu vrijednih umjetničkih radova nastalih tokom prethodnih izdanja manifestacije.

Pravo učešća imaju sva fizička i pravna lica koja se bave kulturno – umjetničkim stvaralaštvom.

Svi zainteresovani za učešće u manifestaciji „Srebrenik, otvoreni grad umjetnosti 2026“ svoje prijave, uz opis sadržaja i finansijsku konstrukciju, mogu dostaviti putem pošte na adresu: Ju Centar za kulturu i informisanje Srebrenik, Ulica Džafera Hogića 1, Srebrenik 75350, na mail ckisrebrenik@gmail.com, a dodatne informacije na tel: 061/101 – 796 i 035/645 – 839. Javni poziv je otvoren do kraja maja.

Manifestacija će se realizovati pod pokroviteljstvom Gradske uprave i gradonačelnika Adnana Bjelića, a tehnički realizator je JU Centar za kulturu i informisanje Srebrenik.

Tokom održavanja najstarije i najznačajnije kulturne manifestacije u Srebreniku koja ove godine doživljava svoje 49. izdanje, u periodu od 08. do 31. avgusta, bogat niz kulturnih i zabavnih sadržaja, Srebrenik će, postati mjesto susreta umjetnika, kulturnih radnika i publike – otvoreni grad u punom smislu te riječi.