Zasijedalo Gradsko vijeće Srebrenik

U Srebreniku su održani nastavak 14. i 15. redovna sjednica Gradskog vijeća na čijem dnevnom redu je bilo 15. tačaka.

Između ostalog usvojen je nacrt Poslovnika o radu Gradskog vijeća i prijedlog Odluke o dodjeli priznanja i stimulativnih mjera grada Srebrenika.

Podršku je dobio i nacrt odluke regulacionog plana Stara Majevica, kao i prijedlog odluke o opterećenju zemljišta pravom građenja na lokalitetu privredne zone Tinja Gornja.

I na ovoj sjednici potrbnu podršku nije dobio prijedlog odluke o kreditnom zaduženju Grada Srebrenika .

Nakon što je razmatrano 9 tačaka dnevnog reda, sjednica Gradskog vijeća je prekinuta u poslijepodnevnim satima,, a termin njenog nastavka biće naknadno utvrđen.