Autoceste FBiH raspisale tender za izgradnju brze ceste Polog–granica RH

Tender vrijedan 196,3 miliona KM obuhvata izgradnju dionica Polog–Uzarići i Uzarići–Polugrno na pravcu prema Širokom Brijegu.

Javno preduzeće Autoceste Federacije BiH pokrenulo je postupak javne nabavke za izgradnju dijela brze ceste na pravcu Mostar – Polog – Široki Brijeg – granica s Republikom Hrvatskom. Riječ je o radovima na dionici od Pologa do granice, koji obuhvataju dvije sekcije ukupne dužine nešto više od 13 kilometara.

Planirani zahvat odnosi se na izgradnju sekcije Uzarići – Polugrno duge 8,28 kilometara, kao i dionice Polog – Uzarići u dužini od 4,9 kilometara. Cjelokupan projekt realizirat će se kroz jedan ugovor.

Procijenjena vrijednost radova, bez uključenog PDV-a, iznosi približno 196,3 miliona konvertibilnih maraka, dok je rok za završetak ugovorenih aktivnosti predviđen na 30 mjeseci.

Postupak će biti proveden putem otvorene procedure, a kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuđača je najniža ponuđena cijena. Zainteresovani ponuđači tendersku dokumentaciju mogu preuzeti do 8. juna 2026. godine, dok je krajnji rok za dostavljanje ponuda 9. juni u 10 sati. Otvaranje pristiglih ponuda predviđeno je istog dana u prostorijama JP Autoceste FBiH u Mostaru.

U tenderskoj dokumentaciji navedeno je da su predviđene garancije za ponudu i za izvršenje ugovora, kao i da učesnici moraju ispuniti zakonom propisane uslove koji se odnose na profesionalnu, tehničku i finansijsku sposobnost.

