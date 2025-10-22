Srijeda, 22 Oktobra, 2025
U Beogradu gori “Ćacilend”!

U centru Beograda jutros je izbio požar ispred zgrade Skupštine Srbije, gdje se zapaljeni bijeli šatori u prostoru poznatom kao “Ćacilend”.

Na snimcima s gradskih kamera vidi se gust dim koji se širi u blizini Pionirskog parka, dok su vatrogasne ekipe ubrzo stigle na lice mjesta.

“Ćacilend” je naziv koji su građani dali prostoru ispred Skupštine Srbije, koji već mjesecima okupiraju pristalice predsjednika Aleksandra Vučića okupljene oko grupe “Studenti koji žele da uče”, poznate u javnosti kao “Ćaciji”. Oni na tom mjestu borave u šatorima i često organizuju performanse i proteste podrške vlasti.

Uzrok požara još nije poznat, a policija provodi uviđaj kako bi utvrdila okolnosti incidenta.

(Vijesti.ba)

