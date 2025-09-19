U FBiH najavljeno povećanje penzija od 17 posto u idućoj godini

Izmjene i dopune Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju u narednoj godini trebale bi donijeti penzionerima u Federaciji BiH povećanje penzija od ukupno 17 posto, po novim parametrima, rekao je za Faktor predstavnik jednog od kantonalnih saveza udruženja penzionera.

Član 80. “visi u zraku”

U ovoj godini prema postojećim parametrima, 50 posto od povećanja bruto domaćeg proizvoda i 50 posto od rasta indeksa potrošačkih cijena, penzije su povećane za 4,49 posto, pa je minimalna penzija sada 599,28 KM, a prije povećanja je bila nekih 573 KM.

Izmjene Zakona o PIO-u bi trebale stupiti na snagu 1. januara i trenutno prolaze mišljenje Ureda za zakonodavstvo, Federalnog ministarstva finansija i Federalnog ministarstva pravde.

Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o PIO-u još nije došao na Vladu Federacije.

Kao što je poznato, penzioneri su ranije postavili ultimatum Vladi FBiH da do 10. oktobra mora usvojiti izmjene Zakona o PIO-u koje su tražili i uputiti ih u Parlament FBiH, u suprotnom izlaze na masovne proteste u Sarajevu 27. oktobra.

– Federalno ministarstvo rada i socijalne politike je završilo sa izmjenama Zakona o PIO-u i ono što smo vidjeli jeste da u narednoj godini možemo očekivati povećanje penzija od ukupno 17 posto. Povećanje će biti 1. januara i 1. jula. Riječ je o redovnom usklađivanju. Povećanje će biti prema dva parametra i to 60 posto od rasta prosječnog ličnog dohotka u FBiH i 40 posto od rasta troškova života, s tim da se može uzimati povoljniji parametar. Recimo 60 posto od rasta troškova života – govori nam naš sagovornik.

Osvrnuo se na vanredno povećanje penzija.

Šta je da odlukom o protestima 27. oktobra?

– Član 80. koji se tiče vanrednog povećanja penzija još “visi u zraku”. Oni iz Vlade FBiH traže da se on briše, ali mi to ne damo. Tražimo da u zakonu stoji da Vlada FBiH može donijeti odluku o vanrednom povećanju penzija ako je budžet FBiH u suficitu kao i Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje. Nema više igre sa penzionerima – poručuje naš sagovornik koji je predstavnik jednog od kantonalnih saveza udruženja penzionera.

Upitali smo šta je sa odlukom o protestima.

– Što se tiče protesta, odluku o njihovom održavanju 27. oktobra van snage može staviti samo Upravni odbor Saveza udruženja penzionera FBiH koji je i donio, a sjednica bi se trebala održati do kraja septembra – kazao nam je.

Dodaje kako Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, odnosno, Vlada FBiH ne bi krenuli u izmjene Zakona PIO-u da se penzioneri nisu okrenuli Parlamentu FBiH, odnosno, jednom broju zastupnika u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH, koji su tražili da se na jednoj od sjednica govori o stanju u kojem se nalazi ova populacija, a što je i učinjeno.

– U zakonu će se mijenjati i član 81. jer ne može istu penziju imati onaj ko ima 40 godina staža i onaj sa manje, recimo 15 godina staža. Ali s druge strane, treba natjerati poslodavce da radnicima uplaćuju staž jer ima ljudu koji rade skoro 30 godina, a imaju pola uplaćenog radnog staža – govori nam naš sagovornik.