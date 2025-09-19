Toplo i sunčano – živa u termometru do 32 °C, evo kakvo nas vrijeme čeka do utorka

Jutros u našoj zemlji pretežno sunčano vrijeme. U Bosni po kotlinama ima magle.

Temperature zraka u 8 sati (°C): Sokolac 5; Bugojno 7; Bjelašnica, Drvar, Srebrenica 8; Zenica 9; Jajce, Livno 10; Bihać, Prijedor, Sanski Most 11; Banja Luka, Sarajevo, Tuzla, Zvornik 12; Doboj 13; Bijeljina 14; Trebinje 16; Gradačac 18; Mostar 19; Atmosferki pritisak u Sarajevu iznosi 955 hPa, za 10 hPa je viši od normalog i lagano raste.

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme. Dio prijepodneva po kotlinama Bosne magla. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 24 do 30, na jugu do 32 °C. U Sarajevu sunčano. Dnevna temperatura zraka oko 26 °C.

U subotu sunčano. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne može biti magle. Vjetar slab uglavnom istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na jugu do 20, a dnevna od 26 do 32 °C.

U nedjelju sunčano. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne može biti magle. Vjetar slab u sjevernim područjima Bosne istočni i sjeveroistočni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na jugu do 20, a dnevna od 28 do 34 °C.

U ponedjeljak sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na jugu do 20, a dnevna od 28 do 34 °C.

U utorak pretežno sunčano uz postepen porast naoblake poslije podne. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, na jugu do 21, a dnevna od 26 do 32 °C, javlja Federalni hidrometeorološki zavod.