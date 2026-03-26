U Hercegovini nevrijeme, Bjelašnica pod snijegom

U Mostaru je nešto malo iza podneva počela padati kiša koja je izazvala probleme u saobraćaju. Uz kišu i vjetar, u kratkom vremenu Mostar je pogodio i led koji je zabijelio ulice grada na Neretvi.

Slično nevrijeme zabilježeno je i u drugim dijelovima Hercegovine, uključujući Neum i Međugorje, gdje su pljuskovi i led prekrili travnjake, dvorišta i saobraćajnice. Prema dostupnim informacijama, u Neumu su zabilježena i krupnija zrna leda.

Nakon što je jučer izdat narandžasti meteoalarm zbog obilnih padavina i jakog vjetra, danas je prvi snijeg počeo prekrivati vrhove Bjelašnice. Meteorolozi su ranije upozorili da će kiša prelaziti u snijeg kako temperatura bude padala.

Očekuje se da će padavine i dalje trajati tokom dana, posebno u planinskim krajevima.