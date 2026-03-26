U Srebreniku promocija knjige „Povratak“ autorice Hazete Hamzić Salihović

Pored svojih redovnih aktivnosti, JU CROPS je realizovao projekt izdavanja knjige „Povratak“ autorice Hazete Hamzić Salihović, koja opisuje svijet borbe protiv ovisnosti. Ovo je roman o svakom koji je barem jednom tražio izlaz iz tame i nadu za novi početak. Pored toga, ovaj roman oslikava našu svakodnevnu u Centru, koju živimo više od 20 godina. Knjiga posjeduje snažan pedagoški potencijal i može služiti kao stručni i edukativni resurs za psihologe, pedagoge kao i za stručnjake u tretmanskim centrima.

Knjiga će svoju promociju doživjeti i u Srebreniku, u ponedjeljak 06. aprila od 18:30 u Domu kulture u Srebreniku.

Promotor je profesor Sead Husić.

Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama Smoluća, općina Lukavac je ustanova sa osnovnim zadatkom ostvarivanja socijalne, zdravstvene i rehabilitacijske funkcije pružanja pomoći licima ovisnim o psihoaktivnim supstancama.

Cilj Centra je potpuna rehabilitacija ovisnika o psihoaktivnim supstancama koja podrazumijeva usvajanje moralnih vrijednosti i formiranja zdrave ličnosti, te njihovu resocijalizaciju tj. pravilno uključivanje takvih osoba u normalne društvene (životne) tokove.

U Centru se primjenjuje psihološka, art, radno–okupaciona terapija, duhovna–spiritualna i terapija slobodnih aktivnosti (sportske aktivnosti, posjete kulturnim manifestacijama i sl.). JU Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama Smoluća je osnovan 24.08.2004. godine od strane Islamske zajednice u BiH i kroz taj period u Centru je boravilo blizu 600 štićenika iz cijele BiH i okruženja. Trenutno u Centru boravi 20 štićenika iz svih krajeva BiH i regiona. Također, zbog ograničenog kapaciteta postoji i lista korisnika koji su na čekanju.