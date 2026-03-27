Servisne informacije: U UKC-u Tuzla rođeno sedam beba

POLICIJA – U protekla 24 sata na području Grada Srebrenika evidentirano je 1 narušavanje javnog reda i mira.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik obavljeno je 69 pregleda i 2 terenske intervencije.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik intervenisala je na gašenju napuštenog objekta pored magistralnog puta.

PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je sedam beba, dvije djevojčice i pet dječaka.

ELEKTRO – Za danas nema najavljenih prekida u isporuci električne energije.

Danas u Srebreniku očekuje se kišovit i hladan dan. Temperatura će se kretati između 0 i 3 stepena, uz umjeren vjetar. Kiša će biti prisutna tokom cijelog dana, s najintenzivnijim pljuskovima u jutarnjim satima i ponovo uveče. Upozorenje za regiju Tuzla je aktivno od 23:00 sinoć do 22:59 večeras zbog akumulirane količine padavina od 15-30 litara po metru kvadratnom, što ukazuje na mogućnost lokalnih poplava i klizišta.