U narednim danima preovladavat će sunčano vrijeme

Danas u Bosni i Hercegovini veći dio dana sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Dio prijepodneva po kotlinama i uz riječne tokove će biti magle.

Tokom noći na ponedjeljak lokalno slaba kiša je moguća na sjeveroistoku i istoku Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između šest i 11, na jugu zemlje do 16. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 23 i 28.

U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura zraka oko osam, a najviša dnevna temperatura zraka oko 25 stepeni celzija.

U ponedjeljak, devetog oktobra, prognozira se sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između šest i 11, na jugu zemlje do 16. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 25, na jugu zemlje do 27 stepeni celzija.

U utorak, desetog oktobra u Bosni i Hercegovini djelomično vedro. Rijetko u Bosni može pasti veoma malo kiše. Vjetar slab promjenljivog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između sedam i 12, na jugu zemlje do 16. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 22, na jugu zemlje do 26 stepeni celzija.

U srijedu, 11. oktobra, u BiH sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Dio prijepodneva po kotlinama i uz riječne tokove će biti magle. Vjetar slab promjenljivog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između pet i devet, na jugu zemlje do 16 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 25, na jugu zemlje do 27 stepeni.