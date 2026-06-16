Danas sunčano, popodne mogući pljuskovi

Danas će preovladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. U ranim jutarnjim satima prolazni lokalni pljuskovi su mogući na području centralne i istočne Bosne.

Uz dnevni razvoj oblačnosti poneki pljusak u poslijepodnevnim satima je moguć i na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar je slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 14°C, na jugu do 18°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 29°C, na jugu do 32°C.

Biometeorološke prilike biće ugodnije u jutarnjim i prijepodnevnim satima. Manjak svježine u drugom dijelu dana, izraženije u unutrašnjosti zemlje, mogao bi kod osjetljivih osoba dovesti do jačanja tegoba i reakcija poput malaksalosti, dekoncentracije, nervoze, glavobolje. Poželjno je umanjiti aktivnosti i laganije se odjenuti. Učesnicima u saobraćaju sugerišemo oprezniju vožnju. Također, povremeni pljuskovi mogu nakratko uticati na raspoloženje većine populacije.